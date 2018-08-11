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У центрі Луцька закрили популярний бар

У центрі Луцька закрили популярний бар
У Луцьку закрили заклад "Hashtag bar".

Нагадаємо, паті-бар відкрився у грудні 2017 року та знаходився за адресою Винниченка, 67А, - пише Таблоїд Волині.

Один із його співвласників Євген Климко (у місті відомий як DJ Jenya Shock) підтвердив закриття, але коментувати відмовився.

Нагадаємо, що на вулиці Винниченка зачинилась одна з піцерій мережі «Solo Pizza». Заклад проіснував вісім років і припинив своє існування близько двох місяців тому.

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Теги: Hashtag bar, закриття, Луцьк
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