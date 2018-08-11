У центрі Луцька закрили популярний бар





Нагадаємо, паті-бар відкрився у грудні 2017 року та знаходився за адресою Винниченка, 67А, - пише



Один із його співвласників Євген Климко (у місті відомий як DJ Jenya Shock) підтвердив закриття, але коментувати відмовився.



Нагадаємо, що на вулиці Винниченка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку закрили заклад "Hashtag bar".Нагадаємо, паті-бар відкрився у грудні 2017 року та знаходився за адресою Винниченка, 67А, - пише Таблоїд Волині Один із його співвласників(у місті відомий як) підтвердив закриття, але коментувати відмовився.Нагадаємо, що на вулиці Винниченка зачинилась одна з піцерій мережі «Solo Pizza». Заклад проіснував вісім років і припинив своє існування близько двох місяців тому.

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