Біля луцьких шкіл до дітей чіпляються збоченці: батьки шукають свідків, аби покарати «ХЕРоя». ФОТО

У Луцьку поблизу школи № 9 сфотографували чоловіка з оголеним статевим членом, який чіплявся до дітей.Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила очевидиця «злодіяння»«В інформації про групу написано, що ми тут обговорюємо проблеми міста, але адміністратори групи, напевно, не вважають розгулюючих містом збоченців проблемою міста. Тому, дублюю свій вчорашній пост, з метою впізнати ХЕРоя, що розгулює в районі та під вікнами 9 школи, розбещуючи та чіпляючись до дівчаток та покарати! Звертаю особливу увагу тих, у кого неповнолітні діти», - закликала вона.У коментаріКатерина розповіла, що таких ексгібіціоністів, як цей, багато.«Він не один. Але уже, коли мама з нашого класу, куди ходить мій малий, написала, що цей чоловік чіплявся конкретно до наших однокласниць, то це вже взагалі інша історія. Зазвичай до дітей вони більш сміливі, тому що малюки їх бояться. Чому я так переймаюся? Бо у мене самої в дитинстві була схожа ситуація. І вони до дітей не просто там підходять і показують. Як оце ще пишуть в коментарях, що це зовсім невинно, мовляв, показав і все. Вони ж хапають за руки. Цей дитячий страх і переляк приносить їм задоволення», - розповіла жінка.За словами Катерини, вони до дітей лізуть, бо ж ті їх бояться.«Ось оця мама написала, що її донька впізнала цього чоловіка. До речі, коли я його фотографувала, йому взагалі не страшно було, його це заводило. Йому це дуже сподобалось», - каже вона.Катерина говорить, що ці збоченці навмисно підстерігають дітей у той час, коли їх ведуть у садочок, або коли малі ідуть до школи.«Я вже їх і на Стрілецькій бачила. Раніше вони у парку та його околицях «тусувалися». Не хочеш з ними зустрічатися, не ходи у парк, правильно ж? А зараз вони о дев’ятій ранку вже біля дитсадка прогулюються, саме тоді, коли йдуть діти. О 15:30, коли діти масово повертаються зі школи – вони там. Вони попід школами, в арках, де діти проходять. І на на Грушевського, 1 також, у цьому дворі ж купа дітей проходить щодня! Так само ще мама підтвердила, що вони ішли зі школи і зустріли його. Тобто це не просто хвора людина, що собі ходить і типу не знає, що робить, це навмисно конкретно перед дітьми робиться», - обурюється жінка.Наразі жінка каже, шукатиме свідків, аби притягнути збоченця до відповідальності.«Звичайно, у кого нема дітей, то можуть просто посміятися з цього. Що воно, мовляв, хворе і т.д. Але це зовсім не смішно, тому що потім, хто цим стикнувся у дитинстві, того надовго відвадило від чоловічої статі як такої. Я збираюся написати заяву до поліції, але потрібні ще свідки. Якщо донька однієї мами впізнала, значить іще будуть», - вважає вона.