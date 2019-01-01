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У Нововолинську на кір захворіло 5 дорослих

У Нововолинську на кір захворіло 5 дорослих
У Нововолинську знову зафіксували 11 випадків захворювань.

Про це повідомила головний лікар новоовлинського Центру ПМСД Ольга Попіка, - пише Буг.

З 11 випадків кору серед захворілих – 6 дітей та 5 дорослих. Окрім того, головний лікар говорить про ймовірність поширення й іншої небезпечної хвороби – дифтерії.

“Хочемо попросити дорослих робити щеплення від кору та дифтерії. Особливо це стосується тих, хто в зоні ризику, тобто працює в тісному контакті з людьми: медпрацівники, педагоги, правоохоронці тощо. Вакцина потрібна, навіть якщо в дитинстві щеплення від кору робили і якщо хтось мав контакт з хворим. Окрім того, очікується епідемія важкої хвороби дифтерії. Нагадуємо, що кожні 10 років необхідно робити щеплення“, – говорить Попіка.

У нововолинському Центрі ПМСД в амбулаторії №4 (приміщення колишньої дитячої поліклініки, – ред.) відводять окремий кабінет, де буде прийом для щеплень.

Ольга Попіка зазначає, що в медзакладі в достатній кількості наявна бельгійська вакцина від кору. Просять дорослих приходити на щеплення, а дітям робити згідно календаря.

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Теги: кір, Нововолинськ, хворі
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