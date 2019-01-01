На Волині 10 жінок стали матерями-героїнями





Про це йдеться на сайті Ратнівської РДА.



Відтак, указом Президента України почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно:



Завадській Тетяні Миколаївні - жительці села - П.- Річицькі;

Михальчук Інні Адамівні - с. Річиця;

Штик Тетяні Василівні - с. П- Річицькі;

Штик Оксані Никифорівні - с. Підгір’я;

Бляшук Людмилі Іванівні - с. Якушів;

Пашкевич Ларисі Миколаївні - с. Межисить;

Тарасюк Тетяні Михайлівні - с. Березники;

Гурич Олені Іванівні - с. Язавні;

Матвіюк Оксані Василівні - с. Гірники;

Кацурі Ользі Миколаївні - с. Гута.



Учасники художньої самодіяльності районного будинку культури подарували присутнім чудові пісні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі нагороджували матерів-героїнь.Про це йдеться на сайті Ратнівської РДА.Відтак, указом Президента України почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно:Завадській Тетяні Миколаївні - жительці села - П.- Річицькі;Михальчук Інні Адамівні - с. Річиця;Штик Тетяні Василівні - с. П- Річицькі;Штик Оксані Никифорівні - с. Підгір’я;Бляшук Людмилі Іванівні - с. Якушів;Пашкевич Ларисі Миколаївні - с. Межисить;Тарасюк Тетяні Михайлівні - с. Березники;Гурич Олені Іванівні - с. Язавні;Матвіюк Оксані Василівні - с. Гірники;Кацурі Ользі Миколаївні - с. Гута.Учасники художньої самодіяльності районного будинку культури подарували присутнім чудові пісні.

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