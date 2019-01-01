На Волині 10 жінок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 16:13
У Ратнівському районі нагороджували матерів-героїнь.
Про це йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Відтак, указом Президента України почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно:
Завадській Тетяні Миколаївні - жительці села - П.- Річицькі;
Михальчук Інні Адамівні - с. Річиця;
Штик Тетяні Василівні - с. П- Річицькі;
Штик Оксані Никифорівні - с. Підгір’я;
Бляшук Людмилі Іванівні - с. Якушів;
Пашкевич Ларисі Миколаївні - с. Межисить;
Тарасюк Тетяні Михайлівні - с. Березники;
Гурич Олені Іванівні - с. Язавні;
Матвіюк Оксані Василівні - с. Гірники;
Кацурі Ользі Миколаївні - с. Гута.
Учасники художньої самодіяльності районного будинку культури подарували присутнім чудові пісні.
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Про це йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Відтак, указом Президента України почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно:
Завадській Тетяні Миколаївні - жительці села - П.- Річицькі;
Михальчук Інні Адамівні - с. Річиця;
Штик Тетяні Василівні - с. П- Річицькі;
Штик Оксані Никифорівні - с. Підгір’я;
Бляшук Людмилі Іванівні - с. Якушів;
Пашкевич Ларисі Миколаївні - с. Межисить;
Тарасюк Тетяні Михайлівні - с. Березники;
Гурич Олені Іванівні - с. Язавні;
Матвіюк Оксані Василівні - с. Гірники;
Кацурі Ользі Миколаївні - с. Гута.
Учасники художньої самодіяльності районного будинку культури подарували присутнім чудові пісні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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