В Україні запустили монетизацію субсидій для населення





Уже в березні цього року стартує ще одна модель монетизації субсидій – "живі" гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії. Читайте також У НБУ спрогнозували, як субсидії "живими" грошима вплинуть на інфляцію, - повідомляє



Паралельно запущена від січня 2019 року монетизація, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через Ощадбанк, і за результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій одержувачам готівкою.



"Отже, всі, кому призначено субсидію з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні прийдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні – за квітневу комуналку", - йдеться у повідомленні.



Вся субсидія "старим" субсидіантам буде перерахована грошовим переказом через державний Ощадбанк, а пенсіонерам виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією.



Як повідомлялося, субсидії планується монетизувати в три етапи:



- з 1 січня 2019 року відбудеться монетизація для домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів (близько 100-150 тисяч домогосподарств);



- з 1 травня 2019 року - монетизація для домогосподарств, яким субсидія призначена на неопалювальний період 2019-го;



- з 1 жовтня 2019 року - повний перехід на монетизацію.

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