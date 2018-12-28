В Україні запустили монетизацію субсидій для населення
Сьогодні, 17:00
Вся субсидія "старим" субсидіантам буде перерахована грошовим переказом через державний Ощадбанк, а пенсіонерам виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією.
Уже в березні цього року стартує ще одна модель монетизації субсидій – "живі" гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії. Читайте також У НБУ спрогнозували, як субсидії "живими" грошима вплинуть на інфляцію, - повідомляє ТСН.ua з посиланням на відповідне рішення Кабінету Міністрів.
Паралельно запущена від січня 2019 року монетизація, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через Ощадбанк, і за результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій одержувачам готівкою.
"Отже, всі, кому призначено субсидію з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні прийдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні – за квітневу комуналку", - йдеться у повідомленні.
Вся субсидія "старим" субсидіантам буде перерахована грошовим переказом через державний Ощадбанк, а пенсіонерам виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією.
Як повідомлялося, субсидії планується монетизувати в три етапи:
- з 1 січня 2019 року відбудеться монетизація для домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів (близько 100-150 тисяч домогосподарств);
- з 1 травня 2019 року - монетизація для домогосподарств, яким субсидія призначена на неопалювальний період 2019-го;
- з 1 жовтня 2019 року - повний перехід на монетизацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Уже в березні цього року стартує ще одна модель монетизації субсидій – "живі" гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії. Читайте також У НБУ спрогнозували, як субсидії "живими" грошима вплинуть на інфляцію, - повідомляє ТСН.ua з посиланням на відповідне рішення Кабінету Міністрів.
Паралельно запущена від січня 2019 року монетизація, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через Ощадбанк, і за результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій одержувачам готівкою.
"Отже, всі, кому призначено субсидію з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні прийдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні – за квітневу комуналку", - йдеться у повідомленні.
Вся субсидія "старим" субсидіантам буде перерахована грошовим переказом через державний Ощадбанк, а пенсіонерам виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією.
Як повідомлялося, субсидії планується монетизувати в три етапи:
- з 1 січня 2019 року відбудеться монетизація для домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів (близько 100-150 тисяч домогосподарств);
- з 1 травня 2019 року - монетизація для домогосподарств, яким субсидія призначена на неопалювальний період 2019-го;
- з 1 жовтня 2019 року - повний перехід на монетизацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні запустили монетизацію субсидій для населення
Сьогодні, 17:00
На Волині 10 жінок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 16:13