Прогули, холод, небезпека: у волинській колонії для неповнолітніх знайшли купу порушень

У прокуратурі вимагають усунути порушення прав вихованців Ковельської виховної колонії.Ковельська місцева прокуратура провела комплексну перевірку додержання вимог кримінально-виконавчого законодавства щодо забезпечення режимних вимог та належних умов відбування покарання в Державній установі «Ковельська виховна колонія», - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.За участі спеціалістів управління Держпраці у Волинській області встановлено, що стан виробничих приміщень виховної колонії не відповідає вимогам чинного законодавства, адже вони потребують ремонту.В порушення вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація колонії не забезпечила вихованців, які працюють у майстернях, належними засобами індивідуального захисту від травмувань. При цьому засуджені не володіють будь-якими знаннями у сфері охорони праці, а майстри належним чином не слідкують за дотриманням техніки безпеки на виробництві.Температурний режим у виробничому приміщенні не дотримується. В одній з майстерень обладнано саморобну «буржуйку», за допомогою якої обігрівають приміщення та підсушують заготовки виробів з бетону, чим порушуються вимоги законодавства, якими застосування пічного опалення у приміщеннях такої категорії забороняється.Окрім того, приміщення колонії, крім адмінбудівлі, не обладнані системою протипожежного захисту.У приміщенні школи, в якій навчаються засуджені, не дотримується температурний режим та рівень вологості повітря."В порушення вимог закону вихованець, засуджений за вчинення злочинів, які скоїв під час відбування покарання у виді позбавлення волі за попереднім вироком, утримувався разом з іншими вихованцями, яких до позбавлення волі засуджено вперше", - повідомили у прес-службі.У ході проведення перевірки встановлено також і інші порушення вимог законодавства, в тому числі й Закону України «Про освіту», якими прямо заборонено відволікання вихованців за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання.Проте троє засуджених, які навчаються у 6 та 11 класах, подекуди залучаються до праці у час, що збігається з часом проведення навчальних занять у школі. Це негативно впливає на рівень освіти засуджених, відтак, вважають у прокуратурі, керівництву школи необхідно вжити заходів для підвищення освітнього рівня учнів, а адміністрації установи - для забезпечення безперешкодного здобуття засудженими повної загальної середньої освіти."У зв’язку із виявленими порушеннями, прокуратурою начальнику ДУ "Ковельська виховна колонія" внесено вказівку про усунення порушень вимог кримінально-виконавчого законодавства та притягнення винних у порушеннях службових осіб до дисциплінарної відповідальності", - йдеться у повідомленні.