Прогули, холод, небезпека: у волинській колонії для неповнолітніх знайшли купу порушень
Сьогодні, 17:15
У прокуратурі вимагають усунути порушення прав вихованців Ковельської виховної колонії.
Ковельська місцева прокуратура провела комплексну перевірку додержання вимог кримінально-виконавчого законодавства щодо забезпечення режимних вимог та належних умов відбування покарання в Державній установі «Ковельська виховна колонія», - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
За участі спеціалістів управління Держпраці у Волинській області встановлено, що стан виробничих приміщень виховної колонії не відповідає вимогам чинного законодавства, адже вони потребують ремонту.
В порушення вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація колонії не забезпечила вихованців, які працюють у майстернях, належними засобами індивідуального захисту від травмувань. При цьому засуджені не володіють будь-якими знаннями у сфері охорони праці, а майстри належним чином не слідкують за дотриманням техніки безпеки на виробництві.
Температурний режим у виробничому приміщенні не дотримується. В одній з майстерень обладнано саморобну «буржуйку», за допомогою якої обігрівають приміщення та підсушують заготовки виробів з бетону, чим порушуються вимоги законодавства, якими застосування пічного опалення у приміщеннях такої категорії забороняється.
Окрім того, приміщення колонії, крім адмінбудівлі, не обладнані системою протипожежного захисту.
У приміщенні школи, в якій навчаються засуджені, не дотримується температурний режим та рівень вологості повітря.
"В порушення вимог закону вихованець, засуджений за вчинення злочинів, які скоїв під час відбування покарання у виді позбавлення волі за попереднім вироком, утримувався разом з іншими вихованцями, яких до позбавлення волі засуджено вперше", - повідомили у прес-службі.
У ході проведення перевірки встановлено також і інші порушення вимог законодавства, в тому числі й Закону України «Про освіту», якими прямо заборонено відволікання вихованців за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання.
Проте троє засуджених, які навчаються у 6 та 11 класах, подекуди залучаються до праці у час, що збігається з часом проведення навчальних занять у школі. Це негативно впливає на рівень освіти засуджених, відтак, вважають у прокуратурі, керівництву школи необхідно вжити заходів для підвищення освітнього рівня учнів, а адміністрації установи - для забезпечення безперешкодного здобуття засудженими повної загальної середньої освіти.
"У зв’язку із виявленими порушеннями, прокуратурою начальнику ДУ "Ковельська виховна колонія" внесено вказівку про усунення порушень вимог кримінально-виконавчого законодавства та притягнення винних у порушеннях службових осіб до дисциплінарної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ковельська місцева прокуратура провела комплексну перевірку додержання вимог кримінально-виконавчого законодавства щодо забезпечення режимних вимог та належних умов відбування покарання в Державній установі «Ковельська виховна колонія», - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
За участі спеціалістів управління Держпраці у Волинській області встановлено, що стан виробничих приміщень виховної колонії не відповідає вимогам чинного законодавства, адже вони потребують ремонту.
В порушення вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація колонії не забезпечила вихованців, які працюють у майстернях, належними засобами індивідуального захисту від травмувань. При цьому засуджені не володіють будь-якими знаннями у сфері охорони праці, а майстри належним чином не слідкують за дотриманням техніки безпеки на виробництві.
Температурний режим у виробничому приміщенні не дотримується. В одній з майстерень обладнано саморобну «буржуйку», за допомогою якої обігрівають приміщення та підсушують заготовки виробів з бетону, чим порушуються вимоги законодавства, якими застосування пічного опалення у приміщеннях такої категорії забороняється.
Окрім того, приміщення колонії, крім адмінбудівлі, не обладнані системою протипожежного захисту.
У приміщенні школи, в якій навчаються засуджені, не дотримується температурний режим та рівень вологості повітря.
"В порушення вимог закону вихованець, засуджений за вчинення злочинів, які скоїв під час відбування покарання у виді позбавлення волі за попереднім вироком, утримувався разом з іншими вихованцями, яких до позбавлення волі засуджено вперше", - повідомили у прес-службі.
У ході проведення перевірки встановлено також і інші порушення вимог законодавства, в тому числі й Закону України «Про освіту», якими прямо заборонено відволікання вихованців за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання.
Проте троє засуджених, які навчаються у 6 та 11 класах, подекуди залучаються до праці у час, що збігається з часом проведення навчальних занять у школі. Це негативно впливає на рівень освіти засуджених, відтак, вважають у прокуратурі, керівництву школи необхідно вжити заходів для підвищення освітнього рівня учнів, а адміністрації установи - для забезпечення безперешкодного здобуття засудженими повної загальної середньої освіти.
"У зв’язку із виявленими порушеннями, прокуратурою начальнику ДУ "Ковельська виховна колонія" внесено вказівку про усунення порушень вимог кримінально-виконавчого законодавства та притягнення винних у порушеннях службових осіб до дисциплінарної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську на кір захворіло 5 дорослих
Сьогодні, 17:35
Прогули, холод, небезпека: у волинській колонії для неповнолітніх знайшли купу порушень
Сьогодні, 17:15