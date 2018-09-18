У центрі Луцька затримали злодія, який поцупив в магазині телефон
Сьогодні, 17:17
У Луцьку затримали чоловіка, який вкрав телефон.
Сьогодні 6 лютого, патрульні виявили підозрілого чоловіка на проспекті Волі, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час спілкування з поліцейськими той поводився підозріло та нервово. У результаті перевірки в нього виявили мобільний телефон, який перебував в орієнтуванні.
Так, учора, близько 20 години, на службу 102 звернувся громадянин та повідомив, що в одному з супермаркетів у нього поцупили телефон просто на касі. Зловмисника зафіксували камери спостереження, відповідно, орієнтування передали всім нарядам поліції.
Сьогодні підозрюваного у вчиненні цього злочину затримав екіпаж ТОР.
У діях 29-річного чоловіка вбачається вчинення порушення за ст. 185 Кримінального Кодексу.
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Сьогодні 6 лютого, патрульні виявили підозрілого чоловіка на проспекті Волі, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час спілкування з поліцейськими той поводився підозріло та нервово. У результаті перевірки в нього виявили мобільний телефон, який перебував в орієнтуванні.
Так, учора, близько 20 години, на службу 102 звернувся громадянин та повідомив, що в одному з супермаркетів у нього поцупили телефон просто на касі. Зловмисника зафіксували камери спостереження, відповідно, орієнтування передали всім нарядам поліції.
Сьогодні підозрюваного у вчиненні цього злочину затримав екіпаж ТОР.
У діях 29-річного чоловіка вбачається вчинення порушення за ст. 185 Кримінального Кодексу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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