У центрі Луцька затримали злодія, який поцупив в магазині телефон

У Луцьку затримали чоловіка, який вкрав телефон.Сьогодні 6 лютого, патрульні виявили підозрілого чоловіка на проспекті Волі, - інформує патрульна поліція Волинської області.Під час спілкування з поліцейськими той поводився підозріло та нервово. У результаті перевірки в нього виявили мобільний телефон, який перебував в орієнтуванні.Так, учора, близько 20 години, на службу 102 звернувся громадянин та повідомив, що в одному з супермаркетів у нього поцупили телефон просто на касі. Зловмисника зафіксували камери спостереження, відповідно, орієнтування передали всім нарядам поліції.Сьогодні підозрюваного у вчиненні цього злочину затримав екіпаж ТОР.У діях 29-річного чоловіка вбачається вчинення порушення за ст. 185 Кримінального Кодексу.