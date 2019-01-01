Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві - без опадів.
Температура повітря вночі до -2…0 градусів, удень – +2…+3. Вітер південно-східний, південний і південно-західний, 1-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві - без опадів.
Температура повітря вночі до -2…0 градусів, удень – +2…+3. Вітер південно-східний, південний і південно-західний, 1-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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