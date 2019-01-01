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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 лютого
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві - без опадів.

Температура повітря вночі до -2…0 градусів, удень – +2…+3. Вітер південно-східний, південний і південно-західний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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