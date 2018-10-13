Перші щеплення: волинські породіллі розказали, чи вакцинуватимуть своїх немовлят. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
Кожна друга породілля у Луцькому пологовому будинку відмовляється робити щеплення від гепатиту своїй дитині у перші дні життя.
Про це Суспільному розповіла заступниця директора пологового будинку Олена Курак.
У перші дні життя дітям роблять щеплення проти туберкульозу і гепатиту.
"Ми поки відмовляємося від щеплень, хочемо, щоб дитина трошки підросла, щоб підвищився імунітет. Вона підросте, десь у 2-3 місяці ми її обстежимо, щоб вирішити, чи робити їй щеплення, чи ні", - каже одна з породілль Яна.
Інша новоспечена мама Катерина навпаки, зробила усі необхідні щеплення своєму малюку, бо вважає, що краще застерегтися від хвороб уже з народження маляти. До того ж каже, що уже мала досвід з вакцинацією, бо має старшу дитину.
Медики ж кажуть, щеплення дітям роблять сертифікованою і перевіреною вакциною: від туберкульозу - болгарського, від гепатиту B - південнокорейського виробництва.
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Про це Суспільному розповіла заступниця директора пологового будинку Олена Курак.
У перші дні життя дітям роблять щеплення проти туберкульозу і гепатиту.
"Ми поки відмовляємося від щеплень, хочемо, щоб дитина трошки підросла, щоб підвищився імунітет. Вона підросте, десь у 2-3 місяці ми її обстежимо, щоб вирішити, чи робити їй щеплення, чи ні", - каже одна з породілль Яна.
Інша новоспечена мама Катерина навпаки, зробила усі необхідні щеплення своєму малюку, бо вважає, що краще застерегтися від хвороб уже з народження маляти. До того ж каже, що уже мала досвід з вакцинацією, бо має старшу дитину.
Медики ж кажуть, щеплення дітям роблять сертифікованою і перевіреною вакциною: від туберкульозу - болгарського, від гепатиту B - південнокорейського виробництва.
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