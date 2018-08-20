У луцькі двори люди підкинули гори будівельного сміття. ФОТО

У Луцьку покарали порушників, які залишили гори будівельного непотребу біля сміттєвих баків.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів."Ще два недобросовісних власника квартир по пр.Соборності 25б та Молоді, 23 було виявлено інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста. Замість того, щоб укласти договір зі спеціалізованими організаціями або самостійно вивезти сміття на сміттєзвалище у с.Брище, порушники нахабно підкинули своє будівельне сміття після проведення ремонту своїх помешкань під вікна свого ж будинку та до сміттєвих баків", - йдеться у повідомленні.Порушникам видали приписи на прибирання та в разі не виконання – складуть адміністративний протокол зі штрафом.