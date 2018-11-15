На Волині копи зупинили розшукуване авто, водій виявився мільйонним боржником
Сьогодні, 17:57
На Волині затримали автомобіль, який перебуває в розшуку.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
6 лютого, приблизно об 11 годині, на посту в Маневичах патрульні поліцейські зупинили автомобіль Toyota під керуванням 39-річного водія.
Встановили, що цей транспортний засіб перебуває в розшуку, а керманич має борг близька півтора мільйони гривень перед двома банками.
Автомобіль вилучили на тимчасове зберігання до прибуття відповідних спеціалістів.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
6 лютого, приблизно об 11 годині, на посту в Маневичах патрульні поліцейські зупинили автомобіль Toyota під керуванням 39-річного водія.
Встановили, що цей транспортний засіб перебуває в розшуку, а керманич має борг близька півтора мільйони гривень перед двома банками.
Автомобіль вилучили на тимчасове зберігання до прибуття відповідних спеціалістів.
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