вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині копи зупинили розшукуване авто, водій виявився мільйонним боржником

На Волині копи зупинили розшукуване авто, водій виявився мільйонним боржником
На Волині затримали автомобіль, який перебуває в розшуку.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

6 лютого, приблизно об 11 годині, на посту в Маневичах патрульні поліцейські зупинили автомобіль Toyota під керуванням 39-річного водія.

Встановили, що цей транспортний засіб перебуває в розшуку, а керманич має борг близька півтора мільйони гривень перед двома банками.

Автомобіль вилучили на тимчасове зберігання до прибуття відповідних спеціалістів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, авто, підробка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про щоденні послуги в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:16
На волинській трасі зловили «шумахера» з фейковими документами
Сьогодні, 18:01
На Волині копи зупинили розшукуване авто, водій виявився мільйонним боржником
Сьогодні, 17:57
У луцькі двори люди підкинули гори будівельного сміття. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Перші щеплення: волинські породіллі розказали, чи вакцинуватимуть своїх немовлят. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
На Волині затримали авто з підробленим техпаспортом На Волині затримали авто з підробленим техпаспортом
15 листопад, 2018, 13:09
На Волині зловили водія з «липовими» документами На Волині зловили водія з «липовими» документами
29 березень, 2018, 11:56
На волинській трасі зловили «шумахера» з фейковими документами На волинській трасі зловили «шумахера» з фейковими документами
Сьогодні, 18:01
На трасі «Київ-Ковель» виявили автомобіль, який викрали на Волині На трасі «Київ-Ковель» виявили автомобіль, який викрали на Волині
21 січень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В орендованій квартирі повісилася студентка з Індії
Сьогодні, 18:36
 0
Юні луцькі гімнастки – серед переможців міжнародного турніру
Сьогодні, 18:32
 0
Розповіли про щоденні послуги в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:16
 0
На волинській трасі зловили «шумахера» з фейковими документами
Сьогодні, 18:01
 0
На Волині копи зупинили розшукуване авто, водій виявився мільйонним боржником
Сьогодні, 17:57
 0
Медіа
відео
1/8