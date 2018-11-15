На волинській трасі зловили «шумахера» з фейковими документами
Сьогодні, 18:01
На Волині затримали водія за перевищення швидкості, а в того виявилися підроблені документи.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
А на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) екіпаж патрульних зупинив водія Renault, оскільки прилад TruCam зафіксував перевищення швидкості.
Під час перевірки інспектори встановили, що документи мають ознаки підробки.
Тож на місце викликали слідчих Володимир-Волинського відділку поліції.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
А на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) екіпаж патрульних зупинив водія Renault, оскільки прилад TruCam зафіксував перевищення швидкості.
Під час перевірки інспектори встановили, що документи мають ознаки підробки.
Тож на місце викликали слідчих Володимир-Волинського відділку поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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