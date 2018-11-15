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На волинській трасі зловили «шумахера» з фейковими документами

На волинській трасі зловили «шумахера» з фейковими документами
На Волині затримали водія за перевищення швидкості, а в того виявилися підроблені документи.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

А на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) екіпаж патрульних зупинив водія Renault, оскільки прилад TruCam зафіксував перевищення швидкості.

Під час перевірки інспектори встановили, що документи мають ознаки підробки.

Тож на місце викликали слідчих Володимир-Волинського відділку поліції.

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Теги: підробка, документи, Волинь, поліція
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