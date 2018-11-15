На волинській трасі зловили «шумахера» з фейковими документами





Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.



А на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) екіпаж патрульних зупинив водія Renault, оскільки прилад TruCam зафіксував перевищення швидкості.



Під час перевірки інспектори встановили, що документи мають ознаки підробки.



Тож на місце викликали слідчих Володимир-Волинського відділку поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затримали водія за перевищення швидкості, а в того виявилися підроблені документи.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.А на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) екіпаж патрульних зупинив водія Renault, оскільки прилад TruCam зафіксував перевищення швидкості.Під час перевірки інспектори встановили, що документи мають ознаки підробки.Тож на місце викликали слідчих Володимир-Волинського відділку поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію