Зупинку в центрі Луцьку відмили від графіті. ФОТО

Луцькі муніципали примусили балансоутримувача зупинки громадського транспорту на проспекті Волі привести її до належного вигляду.Про це йдеться у повідомленні прес-служби департаменту муніципальної варти Луцької міської ради."Очищена зупинка громадського транспорту від графіті по пр. Волі, 39 – результат оперативного реагування інспектора відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста на порушення благоустрою міста. 01.02.2019 року інспектором відділу було виявлено зупинку громадського транспорту в центрі міста, що повністю була розмальована різноманітними надписами графіті. Про даний факт було миттєво повідомлено балансоутримувача об’єкту з вимогою приведення об’єкту благоустрою до належного вигляду. Вже 04.02.2019 року порушення усунуто, благоустрій відновлено", - пишуть муніципали.