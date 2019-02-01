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Зупинку в центрі Луцьку відмили від графіті. ФОТО

Зупинку в центрі Луцьку відмили від графіті. ФОТО
Луцькі муніципали примусили балансоутримувача зупинки громадського транспорту на проспекті Волі привести її до належного вигляду.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

"Очищена зупинка громадського транспорту від графіті по пр. Волі, 39 – результат оперативного реагування інспектора відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста на порушення благоустрою міста. 01.02.2019 року інспектором відділу було виявлено зупинку громадського транспорту в центрі міста, що повністю була розмальована різноманітними надписами графіті. Про даний факт було миттєво повідомлено балансоутримувача об’єкту з вимогою приведення об’єкту благоустрою до належного вигляду. Вже 04.02.2019 року порушення усунуто, благоустрій відновлено", - пишуть муніципали.

Зупинку в центрі Луцьку відмили від графіті. ФОТО
Зупинку в центрі Луцьку відмили від графіті. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій
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