В орендованій квартирі повісилася студентка з Індії
Сьогодні, 18:36
У Харкові знайшли повішеною студентку з Індії.
Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в області, інформацію про загибель дівчини співробітники Новобаварського відділу поліції отримали вчора, 5 лютого, о 21:50, - пише Уніан.
Правоохоронці попередньо встановили, що студентка покінчила життя самогубством через повішення.
У Харкові 19-річна студентка проживала в орендованій квартирі разом з братом.
Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Досудове розслідування триває.
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Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в області, інформацію про загибель дівчини співробітники Новобаварського відділу поліції отримали вчора, 5 лютого, о 21:50, - пише Уніан.
Правоохоронці попередньо встановили, що студентка покінчила життя самогубством через повішення.
У Харкові 19-річна студентка проживала в орендованій квартирі разом з братом.
Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Досудове розслідування триває.
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