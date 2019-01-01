В орендованій квартирі повісилася студентка з Індії





Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в області, інформацію про загибель дівчини співробітники Новобаварського відділу поліції отримали вчора, 5 лютого, о 21:50, - пише



Правоохоронці попередньо встановили, що студентка покінчила життя самогубством через повішення.



У Харкові 19-річна студентка проживала в орендованій квартирі разом з братом.



Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Досудове розслідування триває.

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