Немовляті з Волині лікарі поставили страшний діагноз

Максимку Гученку з Володимира-Волинського лікарі поставили невтішний діагноз – вроджену ваду серця.



18 квітня хлопчик переніс першу операцію, яку зробили у Киїському Охматдиті, - пише



Її провели безкоштовно, а на лікування батьки витратили близько 95 000 тисяч гривень. Зараз Максимко потребує реабілітації, яка обійдеться у більше ніж 10 000 тисяч гривень, а у рік потрібно зробити ще одне хірургічне втручання – замінити клапан на серці.



На операцію, яку проведуть, як малюку виповниться один рік, потрібно зібрати близько 10 000 тисяч доларів.



Батьки сподіваються, що знайдуться не байдужі люди, які допоможуть Максимку.



Номер картки ПриватБанку: 5168 7573 7714 2528 Гученко Альбіна Артурівна (мама хлопчика).





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