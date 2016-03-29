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У Володимирі не знають, як прибрати ворон з місцевого парку

У Володимирі не знають, як прибрати ворон з місцевого парку
У Володимирі-Волинському місцевих мешканців турбують ворони в парку Дверницькому.

Про це розповів міський голова Петро Саганюк час брифінгу 5-го лютого, - пише Буг.

Він звернув увагу на боротьбу з воронами в сквері Дверницького. Зазначається, що кілька років поспіль, міські комунальники шукають способи переселити птахів. За словами Петра Саганюка, вже спробували різні методи та навіть ставили спеціальний пристрій, який мав шумом відлякувати птахів, однак результату не отримали.

“Так, ми почали робити сквер біля музею. Там знаходиться чудова церква. Але має місце така проблема з птахами. Ті заходи, які відомі міським комунальникам, багатовитратні і не гарантують вирішення цього питання. Якщо у когось з містян є ідеї – то ми готові їх вислухати”, – поділився міський голова.

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Теги: Володимир, ворони
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Коментарі 1
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Прибрати треба комунальників, а птахів - лишити в спокої...
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