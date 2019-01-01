У центрі Луцька розвалюється будинок, уламки падають на людей. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Пивовар.



Будинок з аварійним фасадом розташований на розі вулиць Романюка та Богдана Хмельницького. На відео видно, що плитка відколюється з другого поверху приміщення, падає на пішохідну зону.



В аварійному стані ринва, частини якої відкріпилися від краю даху та коливаються. Поряд живе лучанка Тетяна Пивовар, жінка каже: ходить цією дорогою щодня.







«Я не бачила, як впало. Але вже, як лежало. Страшно, що відвалюється. Он, ремонт зробили, а тут ні. Я тут неподалік живу. Цій плитці вже 48 років», - каже жінка.



Комунальники міста на ситуацію відреагували так:



«Будинок є в приватній власності, до комунальної не належить і власники повинні його утримувати в належному технічному стані», - пояснив Юрій Крась, директор Департаменту ЖКГ Луцької міськради.



За коментарем журналісти звернулися до муніципальної варти. Заступник директора відомства розповів, що скарг на небезпечну ділянку тротуару не надходило. Працівники разом зі знімальною групою вирушили обстежити місце.







Огородивши територію попереджувальною стрічкою, заступник директора муніципальної варти Луцька Роман Кулик розповів, як діятимуть далі:



«Там обсипається фасад і є небезпека, відповідно, ми встановлюватимемо власника чи балансоутримувача приміщення, щоб зобов’язати його усунути порушення, аби воно не обсипалося, якщо власник не захоче, то ми його заставимо».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із будинку на вулиці Романюка, 1 сиплеться та падає на пішохідну зону плитка на вулиці Богдана Хмельницького.Про це розповіла Суспільному лучанкаБудинок з аварійним фасадом розташований на розі вулиць Романюка та Богдана Хмельницького. На відео видно, що плитка відколюється з другого поверху приміщення, падає на пішохідну зону.В аварійному стані ринва, частини якої відкріпилися від краю даху та коливаються. Поряд живе лучанка Тетяна Пивовар, жінка каже: ходить цією дорогою щодня.«Я не бачила, як впало. Але вже, як лежало. Страшно, що відвалюється. Он, ремонт зробили, а тут ні. Я тут неподалік живу. Цій плитці вже 48 років», - каже жінка.Комунальники міста на ситуацію відреагували так:«Будинок є в приватній власності, до комунальної не належить і власники повинні його утримувати в належному технічному стані», - пояснив, директор Департаменту ЖКГ Луцької міськради.За коментарем журналісти звернулися до муніципальної варти. Заступник директора відомства розповів, що скарг на небезпечну ділянку тротуару не надходило. Працівники разом зі знімальною групою вирушили обстежити місце.Огородивши територію попереджувальною стрічкою, заступник директора муніципальної варти Луцькарозповів, як діятимуть далі:«Там обсипається фасад і є небезпека, відповідно, ми встановлюватимемо власника чи балансоутримувача приміщення, щоб зобов’язати його усунути порушення, аби воно не обсипалося, якщо власник не захоче, то ми його заставимо».

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