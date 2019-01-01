вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька розвалюється будинок, уламки падають на людей. ВІДЕО

У центрі Луцька розвалюється будинок, уламки падають на людей. ВІДЕО
Із будинку на вулиці Романюка, 1 сиплеться та падає на пішохідну зону плитка на вулиці Богдана Хмельницького.

Про це розповіла Суспільному лучанка Тетяна Пивовар.

Будинок з аварійним фасадом розташований на розі вулиць Романюка та Богдана Хмельницького. На відео видно, що плитка відколюється з другого поверху приміщення, падає на пішохідну зону.

В аварійному стані ринва, частини якої відкріпилися від краю даху та коливаються. Поряд живе лучанка Тетяна Пивовар, жінка каже: ходить цією дорогою щодня.

У центрі Луцька розвалюється будинок, уламки падають на людей. ВІДЕО


«Я не бачила, як впало. Але вже, як лежало. Страшно, що відвалюється. Он, ремонт зробили, а тут ні. Я тут неподалік живу. Цій плитці вже 48 років», - каже жінка.

Комунальники міста на ситуацію відреагували так:

«Будинок є в приватній власності, до комунальної не належить і власники повинні його утримувати в належному технічному стані», - пояснив Юрій Крась, директор Департаменту ЖКГ Луцької міськради.

За коментарем журналісти звернулися до муніципальної варти. Заступник директора відомства розповів, що скарг на небезпечну ділянку тротуару не надходило. Працівники разом зі знімальною групою вирушили обстежити місце.

У центрі Луцька розвалюється будинок, уламки падають на людей. ВІДЕО


Огородивши територію попереджувальною стрічкою, заступник директора муніципальної варти Луцька Роман Кулик розповів, як діятимуть далі:

«Там обсипається фасад і є небезпека, відповідно, ми встановлюватимемо власника чи балансоутримувача приміщення, щоб зобов’язати його усунути порушення, аби воно не обсипалося, якщо власник не захоче, то ми його заставимо».



У центрі Луцька розвалюється будинок, уламки падають на людей. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, благоустрій, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Звіряче побиття дівчини у Житомирі: особу кривдниці встановили. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
Розмитнення «євроблях»: на що масово скаржаться водії. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
У центрі Луцька розвалюється будинок, уламки падають на людей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:06
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 лютого
Сьогодні, 19:00
У Володимирі не знають, як прибрати ворон з місцевого парку
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
Стараннями муніципалів: у центрі Луцька від графіті почистили зупинку. ФОТО Стараннями муніципалів: у центрі Луцька від графіті почистили зупинку. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:28
У Луцьку муніципали покарали протоколом автохама-адвоката. ФОТО У Луцьку муніципали покарали протоколом автохама-адвоката. ФОТО
01 лютий, 09:19
У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса У Луцьку покарали чоловіків, які продавали ковбасу просто з буса
30 січень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Немовляті з Волині лікарі поставили страшний діагноз
Сьогодні, 19:46
 0
Зупинку в центрі Луцьку відмили від графіті. ФОТО
Сьогодні, 19:33
 0
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Сьогодні, 19:30
 0
Звіряче побиття дівчини у Житомирі: особу кривдниці встановили. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
 0
Медіа
відео
1/8