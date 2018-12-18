вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розмитнення «євроблях»: на що масово скаржаться водії. ВІДЕО

Розмитнення «євроблях»: на що масово скаржаться водії. ВІДЕО
Майже 5 мільярдів гривень надійшло до бюджету від розмитнення євроблях. Власники авто на іноземній реєстрації намагаються встигнути оформити документи до завершення пільгового періоду.

Та є чимало незадоволених. Водії скаржаться, митниця часто не враховує вартості авто, яка зазначена в документах, а на власний розсуд оцінює машину. Часто різниця сягає кількох тисяч євро. Тож підрахувати, скільки вам обійдеться залізний кінь з-за кордону – фактично неможливо, - пишуть Факти.

Численні калькулятори в інтернеті розраховують платежі за ціною, яка зазначена в договорі купівлі-продажу авто. Натомість митні інспектори проводять власний моніторинг цін та нерідко корегують платежі. Звісно, до підвищення.

Адвокат Віктор готує позов до суду на київську митницю. Згідно з документами його клієнт у Німеччині придбав Skoda 2015 року випуску за 7700 євро. Та митний інспектор назвав свою ціну цього авто – майже 13000. Відповідно власник Skoda замість запланованих двох семисот євро митних платежів має сплатити до бюджету 4300 євро. Адвокат обурюється – митники не взяли до уваги ні експортної декларації, що оформлена в країні ЄС, ні рахунку-фактури, ні висновку незалежного експерта.

На митниці пояснюють, мають повне право переглядати вартість автомобіля. Для цього використовують кілька міжнародних джерел із цінами на авто. Враховують і середню ринкову вартість, і пробіг машини, адже нерідко власники машин занижують.

Нагадаємо, в Україні скасували заборону на продаж авто, які були ввезені в країну за зниженим акцизом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: євробляхи, розмитнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Сьогодні, 19:30
Звіряче побиття дівчини у Житомирі: особу кривдниці встановили. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
Розмитнення «євроблях»: на що масово скаржаться водії. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
У центрі Луцька розвалюється будинок, уламки падають на людей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:06
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 лютого
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині розмитнюють близько 700 «євроблях» за добу. ВІДЕО На Волині розмитнюють близько 700 «євроблях» за добу. ВІДЕО
05 лютий, 07:40
Волинь – одна з лідерів по Україні за кількістю розмитнених «євроблях» Волинь – одна з лідерів по Україні за кількістю розмитнених «євроблях»
02 лютий, 23:29
На Волині розмитнити «євробляхи» можна буде під час різдвяних вихідних На Волині розмитнити «євробляхи» можна буде під час різдвяних вихідних
04 січень, 10:28
Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення «євроблях» Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення «євроблях»
18 грудень, 2018, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Немовляті з Волині лікарі поставили страшний діагноз
Сьогодні, 19:46
 0
Зупинку в центрі Луцьку відмили від графіті. ФОТО
Сьогодні, 19:33
 0
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Сьогодні, 19:30
 0
Звіряче побиття дівчини у Житомирі: особу кривдниці встановили. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
 0
Медіа
відео
1/8