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Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині

Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Пересвідчитися в якості виконання будівельних робіт у селі Осівці приїхав і голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Про це йдеться на сторінці очільника області у Facеbook.

"Ви знаєте, ми чекали дуже давно. Я дуже хвилююся коли говорю про нашу нову школу, бо моя старша дочка мала йти в неї в перший клас, а їй вже літом виповниться 30 років. Ця школа і жадана, і бажана. Ми її чекаємо, як мама чекає маленьке дитятко. Ми її плекали, добивалися і нарешті будемо мати. Хочеться щиро подякувати губернаторові Олександрові Іллічу, який нас не забуває, навідується, питає, як робота йде. Ми щасливі, всі односельчани щасливі, що скоро відкриємо школу", – зустрічає гостей Людмила Цап.

Жінка не стримує сліз. Вона та інші мами, бабусі школярів навідуються на будівництво ледве не щодня.

Нову школи в селі Осівці Камінь-Каширського району чекають вже давно. І не вірять, що вона ото-от запрацює.

Пересвідчитися в якості виконання будівельних робіт приїхав і голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко під час робочого візиту районами області сьогодні, 6 лютого 2019 року.

"Не так давно ми тут були, то в мам менше було оптимізму. А сьогодні люди усміхаються, дякують. До слова, на моїй посаді взагалі дуже рідко можна почути подяку. Хочу відзначити, що молодці будівельники, які якісно роблять ремонтні роботи. Проект сам по собі непоганий – величний, монументальний. Однак, громаді важко буде утримувати такий великий навчальний заклад. Зекономити не завжди вийде", - наголосив Савченко.

Окрім того, він відзначив, що спортивний та актовий зали в новій школі – високого європейського рівня.

Варто зауважити, що загальна кошторисна вартість школи на 220 учнівський місць становить близько 75,5 мільйонів гривень. Здебільшого це державні кошти – з ДФРР. Частина з місцевого (районного) бюджету та частина коштів державної субвенції на соціально-економічний розвиток окремих території.

Наразі будівельна готовність навчального закладу – близько 80%. Для завершення робіт підрядна організація потребує близько 23 мільйонів гривень. З них 21,2 млн надійде з Державного фонду регіонального розвитку та 2,3 мільйони виділить районний бюджет.

Тож за прогнозами, завдяки державній політиці, спрямованій на покращення соціально-економічного розвитку територій, 1 вересня 2019 року маленькі осівчани зустрінуть вже у новій школі.

Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині

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Теги: освіта, ремонт, діти, Волинь
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