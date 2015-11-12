Волинська школярка – одна з кращих юних зоологів в Украні

Марія Рижко посіла третє місце у фіналі Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників.



Вона представила проект «Механічні способи боротьби із шкідниками декоративних рослин» (керівник Наталія Майсак), - повідомляє



Фінальний етап XV Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, що проходив у рамках Тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ» 2019, тривав з 30 січня по 1 лютого 2019 року в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді.



Участь у заході брали учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.



Загалом у фіналі взяли участь представники з 19 областей. Було представлено 60 робіт (58 учасників), за напрямками: орнітологія, загальна зоологія, кролівництво, промислове птахівництво, бджільництво, тваринництво, голубівництво.



На час перебігу змагання працювало досвідчене журі з Національного університету біоресурсів і природокористування України. Відповідно до підсумкових протоколів переможцями визнано 5 учасників. Друге місце вибороли 15 робіт і відповідно третє місце – 24 роботи.



Призери та переможці матимуть можливість отримати путівки в ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» на профільну зміну.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованка Ковельської станції юних натуралістів, учениця 9-го класу ЗОШ №7,посіла третє місце у фіналі Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників.Вона представила проект «Механічні способи боротьби із шкідниками декоративних рослин» (керівник Наталія Майсак), - повідомляє КовельPost Фінальний етап XV Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, що проходив у рамках Тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ» 2019, тривав з 30 січня по 1 лютого 2019 року в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді.Участь у заході брали учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.Загалом у фіналі взяли участь представники з 19 областей. Було представлено 60 робіт (58 учасників), за напрямками: орнітологія, загальна зоологія, кролівництво, промислове птахівництво, бджільництво, тваринництво, голубівництво.На час перебігу змагання працювало досвідчене журі з Національного університету біоресурсів і природокористування України. Відповідно до підсумкових протоколів переможцями визнано 5 учасників. Друге місце вибороли 15 робіт і відповідно третє місце – 24 роботи.Призери та переможці матимуть можливість отримати путівки в ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» на профільну зміну.

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