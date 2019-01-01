7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук (на фото), депутат Луцької міської ради Микола Дендіберін, фотограф Василь Шевчук та журналіст Ольга Булковська.
Іменинники 7 лютого – Олександр, Віталій, Кирило, Мойсей, Петро, Тимофій, Фелікс, Пилип.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.
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Іменинники 7 лютого – Олександр, Віталій, Кирило, Мойсей, Петро, Тимофій, Фелікс, Пилип.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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