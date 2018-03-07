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У луцької маршрутки – нова схема руху

У луцької маршрутки – нова схема руху
Виконавчий комітет Луцької міської ради вніс зміни в схему руху автобусного маршруту №4.

Зробили це у зв’язку зі зверненням мешканців районів Вересневе та ЛПЗ щодо налагодження транспортного сполучення, – пише «Конкурент».

Нова редакція наступна:

У прямому та зворотному напрямках: Цукрова, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Мамсурова, Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева (місця міжзмінного відстою на вул.Цукровій та на вул.Карбишева, 1в на території «Адреналін Сіті»).

Окрім цього на цей маршрут оголосили конкурс на перевезення, який відбудеться 26 березня. До цього перевізником буде ПрАТ «Луцьке АТП 10701».

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Теги: маршрутка, громадський транспорт, маршрут, схема руху
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