На Волині вчителька малює картини кавою. ФОТО

Оксана Ходорчук малює кавою головні архітектурні будівлі Маневич. Жінка вирішила подарувати свої роботи Маневицькій РДА.



Про це на своїй сторінці у Андрій Линдюк, - пише



«Маневицька РДА «в ароматі кав», але не тому, що тут кавують, а тому, що наша талановита землячка Оксана Ходорчук подарувала нам 20 картин, написаних кавою», – написав він.



Нагадаємо, Оксана Ходорчук розповіла, що навчилася малювати кавою на майстер-класі. Спочатку, каже, використовувала лише один сорт кави, нині ж, після кількох місяців творчих еспериментів, їх в арсеналі художниці вже чотири. Оксана захопилася технікою кавового живопису минулої весни.









Головне фото газети «Волинь»

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