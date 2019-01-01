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На Волині вчителька малює картини кавою. ФОТО

На Волині вчителька малює картини кавою. ФОТО
Вчителька маневицької школи-гімназії №2 Оксана Ходорчук малює кавою головні архітектурні будівлі Маневич. Жінка вирішила подарувати свої роботи Маневицькій РДА.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк, - пише Перший.

«Маневицька РДА «в ароматі кав», але не тому, що тут кавують, а тому, що наша талановита землячка Оксана Ходорчук подарувала нам 20 картин, написаних кавою», – написав він.

Нагадаємо, Оксана Ходорчук розповіла, що навчилася малювати кавою на майстер-класі. Спочатку, каже, використовувала лише один сорт кави, нині ж, після кількох місяців творчих еспериментів, їх в арсеналі художниці вже чотири. Оксана захопилася технікою кавового живопису минулої весни.
На Волині вчителька малює картини кавою. ФОТО

На Волині вчителька малює картини кавою. ФОТО

На Волині вчителька малює картини кавою. ФОТО


Головне фото газети «Волинь»

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Теги: вчителька, кава, Маневичі, РДА
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