На Волині вчителька малює картини кавою. ФОТО
Сьогодні, 01:26
Вчителька маневицької школи-гімназії №2 Оксана Ходорчук малює кавою головні архітектурні будівлі Маневич. Жінка вирішила подарувати свої роботи Маневицькій РДА.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк, - пише Перший.
«Маневицька РДА «в ароматі кав», але не тому, що тут кавують, а тому, що наша талановита землячка Оксана Ходорчук подарувала нам 20 картин, написаних кавою», – написав він.
Нагадаємо, Оксана Ходорчук розповіла, що навчилася малювати кавою на майстер-класі. Спочатку, каже, використовувала лише один сорт кави, нині ж, після кількох місяців творчих еспериментів, їх в арсеналі художниці вже чотири. Оксана захопилася технікою кавового живопису минулої весни.
Головне фото газети «Волинь»
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Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк, - пише Перший.
«Маневицька РДА «в ароматі кав», але не тому, що тут кавують, а тому, що наша талановита землячка Оксана Ходорчук подарувала нам 20 картин, написаних кавою», – написав він.
Нагадаємо, Оксана Ходорчук розповіла, що навчилася малювати кавою на майстер-класі. Спочатку, каже, використовувала лише один сорт кави, нині ж, після кількох місяців творчих еспериментів, їх в арсеналі художниці вже чотири. Оксана захопилася технікою кавового живопису минулої весни.
Головне фото газети «Волинь»
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