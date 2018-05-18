На Волині у лісах браконьєри активно ставлять пастки для дичини. ВІДЕО
Сьогодні, 04:33
Зимовий період - пік незаконного полювання. У Волинських лісах браконьєри активно виловлюють дичину за допомогою металевих петель, так званих сілець.
Про це ідеться у сюжеті 12 каналу.
«Зараз зима, звірі стараються ходити по одних і тих самих стежках, і набагато легше ставити петлі. Бо в літній період звір розходиться», – старший єгер Звірівського мисливського госодарства Мирослав Захарусь.
Єгер щодня виїжджає на рейд. Як і шестеро його колег. Вони постійно прочісують ліс у пошуках петель.
Чоловік розповідає, що за добу вдається зібрати до кількох десятків пасток.
«Звір приходить і запихає голову. І воно затягується. І звір починає душитися», – каже єгер.
До зашморгу потрапляють зайці, козулі, дикі кабани, а найчастіше олені. Можливості самостійно вибратися зі смертельних тенет у тварин практично немає.
«Це дуже погано, тому звір попадає, і він мучиться. Може навіть вагітна самка попастися», – мисливствознавець Юрій Ліщук.
Самі ж браконьєри навчилися ховатися від лісозахисників.
Нагадаємо, на Волині у ДП «Ковельське ЛГ» лісівники врятували козулю, яка заплуталась у сітях браконьєрів.
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Про це ідеться у сюжеті 12 каналу.
«Зараз зима, звірі стараються ходити по одних і тих самих стежках, і набагато легше ставити петлі. Бо в літній період звір розходиться», – старший єгер Звірівського мисливського госодарства Мирослав Захарусь.
Єгер щодня виїжджає на рейд. Як і шестеро його колег. Вони постійно прочісують ліс у пошуках петель.
Чоловік розповідає, що за добу вдається зібрати до кількох десятків пасток.
«Звір приходить і запихає голову. І воно затягується. І звір починає душитися», – каже єгер.
До зашморгу потрапляють зайці, козулі, дикі кабани, а найчастіше олені. Можливості самостійно вибратися зі смертельних тенет у тварин практично немає.
«Це дуже погано, тому звір попадає, і він мучиться. Може навіть вагітна самка попастися», – мисливствознавець Юрій Ліщук.
Самі ж браконьєри навчилися ховатися від лісозахисників.
Нагадаємо, на Волині у ДП «Ковельське ЛГ» лісівники врятували козулю, яка заплуталась у сітях браконьєрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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