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На Волині у лісах браконьєри активно ставлять пастки для дичини. ВІДЕО

На Волині у лісах браконьєри активно ставлять пастки для дичини. ВІДЕО
Зимовий період - пік незаконного полювання. У Волинських лісах браконьєри активно виловлюють дичину за допомогою металевих петель, так званих сілець.

Про це ідеться у сюжеті 12 каналу.

«Зараз зима, звірі стараються ходити по одних і тих самих стежках, і набагато легше ставити петлі. Бо в літній період звір розходиться», – старший єгер Звірівського мисливського госодарства Мирослав Захарусь.

Єгер щодня виїжджає на рейд. Як і шестеро його колег. Вони постійно прочісують ліс у пошуках петель.

Чоловік розповідає, що за добу вдається зібрати до кількох десятків пасток.

«Звір приходить і запихає голову. І воно затягується. І звір починає душитися», – каже єгер.

До зашморгу потрапляють зайці, козулі, дикі кабани, а найчастіше олені. Можливості самостійно вибратися зі смертельних тенет у тварин практично немає.

«Це дуже погано, тому звір попадає, і він мучиться. Може навіть вагітна самка попастися», – мисливствознавець Юрій Ліщук.

Самі ж браконьєри навчилися ховатися від лісозахисників.

Нагадаємо, на Волині у ДП «Ковельське ЛГ» лісівники врятували козулю, яка заплуталась у сітях браконьєрів.


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Теги: браконьєри, дичина, ліс, пастка
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