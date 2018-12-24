Відсторонення Супрун блокує доставку ліків

Уляни Супрун від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я блокує доставку ліків у медичні заклади на суму понад 633 млн грн.



"Розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра", – пояснили у МОЗ. Пишуть



У відомстві також наголошують, що рішення суду ставить під загрозу здоров’я і життя тисяч українців, адже є ризик зриву закупівлі ліків, гарантованих державою.



"Питання доступу пацієнтів до цих ліків часто є питанням життя і смерті. Частина з препаратів дороговартісні, і пацієнти найчастіше не можуть купити їх самостійно", – йдеться у заяві.



Право підпису наказів про розподіл ліків у регіони має лише Супрун, але “через рішення Окружного адміністративного суду Києва препарати залишатимуться на складах”.

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