Встановили особу вандала, який виламував ліхтар у луцькому парку





Наразі особу хулігана встановили, – повідомили у муніципальній варті.



Нагадаємо,



У повідомленні муніципали дякують лучанам, які і допомогли встановити особу порушника.



«Горе-герой – Ступаков Богдан, 1999 року народження», – йдеться у дописі.



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