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Встановили особу вандала, який виламував ліхтар у луцькому парку

Встановили особу вандала, який виламував ліхтар у луцькому парку
У Центральному парку культури і відпочинку, що у місті Луцьк, зняли відео, як молодик ламає ліхтар.

Наразі особу хулігана встановили, – повідомили у муніципальній варті.

Нагадаємо, інцидент трапився 6 лютого.

У повідомленні муніципали дякують лучанам, які і допомогли встановити особу порушника.

«Горе-герой – Ступаков Богдан, 1999 року народження», – йдеться у дописі.
Встановили особу вандала, який виламував ліхтар у луцькому парку

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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Коментарі 9
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Гнида, заставте заплатити його за цей ліхтар і ще нехай попрацює на благо міста, парки поприбирає і т. д.
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Руки повідрубувати тоді буде думати що робить
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Молодий, багато енергії от і робить дурниці. А хто в такому віці не робив помилок? В тому числі і автор допису.
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наказати максимально таке бидло яке знає права а не обовязки нажаль таких дуже багато
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наказати максимально таке бидло яке знає права а не обовязки нажаль таких дуже багато
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Його покійний дідусь - колишній відповідальний працівник Волинського обкому компартії України.
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не бідне на гаманець-вбоге в голові..
..шкода батьків...
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..шкода батьків..вбоге виросло зіллячча...
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Чмошнік!
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