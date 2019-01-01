Встановили особу вандала, який виламував ліхтар у луцькому парку
Сьогодні, 08:55
У Центральному парку культури і відпочинку, що у місті Луцьк, зняли відео, як молодик ламає ліхтар.
Наразі особу хулігана встановили, – повідомили у муніципальній варті.
Нагадаємо, інцидент трапився 6 лютого.
У повідомленні муніципали дякують лучанам, які і допомогли встановити особу порушника.
«Горе-герой – Ступаков Богдан, 1999 року народження», – йдеться у дописі.
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Наразі особу хулігана встановили, – повідомили у муніципальній варті.
Нагадаємо, інцидент трапився 6 лютого.
У повідомленні муніципали дякують лучанам, які і допомогли встановити особу порушника.
«Горе-герой – Ступаков Богдан, 1999 року народження», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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