Курс валют у Луцьку на 7 лютого





Євро при купівлі становить - 30.435, при продажу - 31.179.



Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.425.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.918, продаж - 7.365.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.823, а продаж - 27.268.Євро при купівлі становить - 30.435, при продажу - 31.179.Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.425.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.918, продаж - 7.365.

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