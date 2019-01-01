Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Сьогодні, 09:05
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.823, а продаж - 27.268.
Євро при купівлі становить - 30.435, при продажу - 31.179.
Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.425.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.918, продаж - 7.365.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 30.435, при продажу - 31.179.
Курс російського рубля: купівля - 0.363, продаж - 0.425.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.918, продаж - 7.365.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Італії у аварії загинув український бізнесмен
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Сьогодні, 09:05
Встановили особу вандала, який виламував ліхтар у луцькому парку
Сьогодні, 08:55