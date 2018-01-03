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В Італії у аварії загинув український бізнесмен

В Італії у аварії загинув український бізнесмен
У провінції Агрідженто в Італії в ДТП загинув український бізнесмен - 46-річний Денис Русин.

Про це в четвер, 7 лютого, пише Інформатор з посиланням на Giornale Di Sicilia.

За даними ЗМІ, аварія сталася 5 лютого.

Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем.

Русин помер під час транспортування до лікарні. Водій автомобіля не постраждав.

Знайомі керівника і власника фірми "Аскет-Шиппінг" Русина підтверджують, що мова йде саме про нього.

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Теги: аварія, Італія
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