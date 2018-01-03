В Італії у аварії загинув український бізнесмен

Денис Русин.



Про це в четвер, 7 лютого, пише



За даними ЗМІ, аварія сталася 5 лютого.



Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем.



Русин помер під час транспортування до лікарні. Водій автомобіля не постраждав.



Знайомі керівника і власника фірми "Аскет-Шиппінг" Русина підтверджують, що мова йде саме про нього.



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