В Італії у аварії загинув український бізнесмен
Сьогодні, 09:28
У провінції Агрідженто в Італії в ДТП загинув український бізнесмен - 46-річний Денис Русин.
Про це в четвер, 7 лютого, пише Інформатор з посиланням на Giornale Di Sicilia.
За даними ЗМІ, аварія сталася 5 лютого.
Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем.
Русин помер під час транспортування до лікарні. Водій автомобіля не постраждав.
Знайомі керівника і власника фірми "Аскет-Шиппінг" Русина підтверджують, що мова йде саме про нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в четвер, 7 лютого, пише Інформатор з посиланням на Giornale Di Sicilia.
За даними ЗМІ, аварія сталася 5 лютого.
Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем.
Русин помер під час транспортування до лікарні. Водій автомобіля не постраждав.
Знайомі керівника і власника фірми "Аскет-Шиппінг" Русина підтверджують, що мова йде саме про нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Італії у аварії загинув український бізнесмен
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Сьогодні, 09:05
Встановили особу вандала, який виламував ліхтар у луцькому парку
Сьогодні, 08:55