У Полтаві пенсіонеру на голову впала з даху брила льоду





Про це повідомляє управління з питань соціального захисту Полтавської області, - передає



"06.02.2019 року до Полтавської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма госпіталізований громадянин Т. 1936 року народження, мешканець Шевченківського району м. Полтави. Травми потерпілий отримав внаслідок падіння на нього льодяної брили з даху будинку. Стан здоров’я потерпілого – середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтаві на 83-річний дідусь потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою, яку він отримав внаслідок падіння на нього льодяної брили з даху будинку.Про це повідомляє управління з питань соціального захисту Полтавської області, - передає УНН "06.02.2019 року до Полтавської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма госпіталізований громадянин Т. 1936 року народження, мешканець Шевченківського району м. Полтави. Травми потерпілий отримав внаслідок падіння на нього льодяної брили з даху будинку. Стан здоров’я потерпілого – середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

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