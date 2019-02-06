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У Полтаві пенсіонеру на голову впала з даху брила льоду

У Полтаві пенсіонеру на голову впала з даху брила льоду
У Полтаві на 83-річний дідусь потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою, яку він отримав внаслідок падіння на нього льодяної брили з даху будинку.

Про це повідомляє управління з питань соціального захисту Полтавської області, - передає УНН.

"06.02.2019 року до Полтавської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма госпіталізований громадянин Т. 1936 року народження, мешканець Шевченківського району м. Полтави. Травми потерпілий отримав внаслідок падіння на нього льодяної брили з даху будинку. Стан здоров’я потерпілого – середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

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Теги: брила льоду, пенсіонер
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