Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Сьогодні, 10:09
З четвертого березня понад два мільйони пенсіонерів почнуть отримувати гроші на оплату комунальних разом з пенсією. Ще понад мільйон громадян – зможуть забрати монетизовані субсидії в Ощадбанку. Президент України Петро Порошенко провів нараду з профільними міністрами і офіційно запустив програму.
Про це інформує прес-служба Глави Держави.
«Саме зараз ми з вами запускаємо довгоочікувану систему монетизації субсидій, тобто грошових виплат малозабезпеченим верствам населення. В середньому розмір виплати складає півтори тисячі гривень. І після того, як отримувач субсидій розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові залишаються в його розпорядженні», - розповів Порошенко.
Монетизація субсидій в першу чергу спрямована на те, щоби підтримати соціально незахищені верстви населення, підкреслив Президент. Тепер ці гроші отримають люди, а не облгази, які за останні роки призвичаїлися завищувати суми в платіжках аби доїти державний бюджет.
Від березня – система зміниться для понад трьох мільйонів домогосподарств. Пенсіонери почнуть отримувати кошти разом з пенсією або на картку, або у відділеннях Укрпошти. Решта ж громадян, які потребують допомоги держави – зможуть забрати готівку на комунальні в будь-якому відділенні Ощадбанку.
«До 20 вони повинні розплатитися за житлово-комунальні послуги, з 12го вони можуть прийти в Ощадбанк, пред’явити паспорт, отримати кошти і прямо там же в Ощадбанку вони можуть розрахуватися за житлово-комунальні послуги, не відходячи далеко», - пояснив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Діятиме ця система за жорсткими правилами: той, хто прострочить платежі, буде позбавлений права на відшкодування. Натомість держава зобов’язується за рахунок Нафтогазу в найкоротші терміни забезпечити громадян лічильниками. Коли програма монетизації запрацює на повну силу – вона дасть ефект колосальної економії і контролю за бюджетними грошима, переконує прем’єр.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман додав: «Раніше кошти ходили на папері, і дуже важко було контролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка її потребує цю допомогу».
Основна ж мета програми – допомогти найбіднішим. Це один із кроків стратегії із боротьби з бідністю в Україні, пояснив Президент.
«Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі і монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту», - зауважив Порошенко.
Але найбільший ефект – дасть складова антикорупційна. Мільярди гривень, які зараз держава переплачує облгазам, залишаться в бюджеті і зможуть бути спрямовані на розвиток економіки і на підвищення соцзабезпечення найменш захищених верств населення.
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Про це інформує прес-служба Глави Держави.
«Саме зараз ми з вами запускаємо довгоочікувану систему монетизації субсидій, тобто грошових виплат малозабезпеченим верствам населення. В середньому розмір виплати складає півтори тисячі гривень. І після того, як отримувач субсидій розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові залишаються в його розпорядженні», - розповів Порошенко.
Монетизація субсидій в першу чергу спрямована на те, щоби підтримати соціально незахищені верстви населення, підкреслив Президент. Тепер ці гроші отримають люди, а не облгази, які за останні роки призвичаїлися завищувати суми в платіжках аби доїти державний бюджет.
Від березня – система зміниться для понад трьох мільйонів домогосподарств. Пенсіонери почнуть отримувати кошти разом з пенсією або на картку, або у відділеннях Укрпошти. Решта ж громадян, які потребують допомоги держави – зможуть забрати готівку на комунальні в будь-якому відділенні Ощадбанку.
«До 20 вони повинні розплатитися за житлово-комунальні послуги, з 12го вони можуть прийти в Ощадбанк, пред’явити паспорт, отримати кошти і прямо там же в Ощадбанку вони можуть розрахуватися за житлово-комунальні послуги, не відходячи далеко», - пояснив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Діятиме ця система за жорсткими правилами: той, хто прострочить платежі, буде позбавлений права на відшкодування. Натомість держава зобов’язується за рахунок Нафтогазу в найкоротші терміни забезпечити громадян лічильниками. Коли програма монетизації запрацює на повну силу – вона дасть ефект колосальної економії і контролю за бюджетними грошима, переконує прем’єр.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман додав: «Раніше кошти ходили на папері, і дуже важко було контролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка її потребує цю допомогу».
Основна ж мета програми – допомогти найбіднішим. Це один із кроків стратегії із боротьби з бідністю в Україні, пояснив Президент.
«Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі і монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту», - зауважив Порошенко.
Але найбільший ефект – дасть складова антикорупційна. Мільярди гривень, які зараз держава переплачує облгазам, залишаться в бюджеті і зможуть бути спрямовані на розвиток економіки і на підвищення соцзабезпечення найменш захищених верств населення.
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