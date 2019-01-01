Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки

З четвертого березня понад два мільйони пенсіонерів почнуть отримувати гроші на оплату комунальних разом з пенсією. Ще понад мільйон громадян – зможуть забрати монетизовані субсидії в Ощадбанку. Президент Українипровів нараду з профільними міністрами і офіційно запустив програму.Про це інформує прес-служба Глави Держави.«Саме зараз ми з вами запускаємо довгоочікувану систему монетизації субсидій, тобто грошових виплат малозабезпеченим верствам населення. В середньому розмір виплати складає півтори тисячі гривень. І після того, як отримувач субсидій розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові залишаються в його розпорядженні», - розповів Порошенко.Монетизація субсидій в першу чергу спрямована на те, щоби підтримати соціально незахищені верстви населення, підкреслив Президент. Тепер ці гроші отримають люди, а не облгази, які за останні роки призвичаїлися завищувати суми в платіжках аби доїти державний бюджет.Від березня – система зміниться для понад трьох мільйонів домогосподарств. Пенсіонери почнуть отримувати кошти разом з пенсією або на картку, або у відділеннях Укрпошти. Решта ж громадян, які потребують допомоги держави – зможуть забрати готівку на комунальні в будь-якому відділенні Ощадбанку.«До 20 вони повинні розплатитися за житлово-комунальні послуги, з 12го вони можуть прийти в Ощадбанк, пред’явити паспорт, отримати кошти і прямо там же в Ощадбанку вони можуть розрахуватися за житлово-комунальні послуги, не відходячи далеко», - пояснив міністр соціальної політики УкраїниДіятиме ця система за жорсткими правилами: той, хто прострочить платежі, буде позбавлений права на відшкодування. Натомість держава зобов’язується за рахунок Нафтогазу в найкоротші терміни забезпечити громадян лічильниками. Коли програма монетизації запрацює на повну силу – вона дасть ефект колосальної економії і контролю за бюджетними грошима, переконує прем’єр.Прем’єр-міністр Українидодав: «Раніше кошти ходили на папері, і дуже важко було контролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка її потребує цю допомогу».Основна ж мета програми – допомогти найбіднішим. Це один із кроків стратегії із боротьби з бідністю в Україні, пояснив Президент.«Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі і монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту», - зауважив Порошенко.Але найбільший ефект – дасть складова антикорупційна. Мільярди гривень, які зараз держава переплачує облгазам, залишаться в бюджеті і зможуть бути спрямовані на розвиток економіки і на підвищення соцзабезпечення найменш захищених верств населення.