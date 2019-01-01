Вандал, який пошкодив ліхтар у центрі Луцька, вибачився перед громадою міста. ВІДЕО
Сьогодні, 10:37
Лучанин Богдан Ступаков, який виламував ліхтар у парку імені Лесі Українки, вибачився за скоєний вчинок.
Відео опублікували на сторінці муніципалів у Facebook.
Нагадаємо, інцидент трапився 6 лютого. Особу порушника встановили на лічені години.
«Прошу вибачення у громади міста за скоєне правопорушення. Зобов'язуюсь відновити ліхтар у якнайкоротший термін», – сказав Богдан.
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Відео опублікували на сторінці муніципалів у Facebook.
Нагадаємо, інцидент трапився 6 лютого. Особу порушника встановили на лічені години.
«Прошу вибачення у громади міста за скоєне правопорушення. Зобов'язуюсь відновити ліхтар у якнайкоротший термін», – сказав Богдан.
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Понять и простить. На первый раз и без штрафа обойдётся.
Объявить ему устное предупреждение без занесения в личное дело.