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Вандал, який пошкодив ліхтар у центрі Луцька, вибачився перед громадою міста. ВІДЕО

Вандал, який пошкодив ліхтар у центрі Луцька, вибачився перед громадою міста. ВІДЕО
Лучанин Богдан Ступаков, який виламував ліхтар у парку імені Лесі Українки, вибачився за скоєний вчинок.

Відео опублікували на сторінці муніципалів у Facebook.

Нагадаємо, інцидент трапився 6 лютого. Особу порушника встановили на лічені години.

«Прошу вибачення у громади міста за скоєне правопорушення. Зобов'язуюсь відновити ліхтар у якнайкоротший термін», – сказав Богдан.


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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк, ліхтар
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Коментарі 3
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Вот видите - умный и воспитанный юноша.
Понять и простить. На первый раз и без штрафа обойдётся.
Объявить ему устное предупреждение без занесения в личное дело.
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Тому, що мужній, а помилятися властиво всім. Шкода тих обмежених коментаторів, які , як під колодні змії хаяли його , а в самих морди в пушку.
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Коментатори хаяли і було за що, а те що не викручується як воша на гребінці - молодець... Відновити зіпсовану річ обов'язково необхідно в найкоротший термін, поки не зайшло в давність.
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