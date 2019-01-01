Вандал, який пошкодив ліхтар у центрі Луцька, вибачився перед громадою міста. ВІДЕО

Богдан Ступаков, який виламував ліхтар у парку імені Лесі Українки, вибачився за скоєний вчинок.



Відео опублікували на сторінці муніципалів у Facebook.



Нагадаємо, інцидент трапився 6 лютого. Особу порушника встановили на лічені години.



«Прошу вибачення у громади міста за скоєне правопорушення. Зобов'язуюсь відновити ліхтар у якнайкоротший термін», – сказав Богдан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, який виламував ліхтар у парку імені Лесі Українки, вибачився за скоєний вчинок.Відео опублікували на сторінці муніципалів у Facebook.Нагадаємо,«Прошу вибачення у громади міста за скоєне правопорушення. Зобов'язуюсь відновити ліхтар у якнайкоротший термін», – сказав Богдан.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію