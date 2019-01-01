Допізна не забирала дитину зі школи: горе-матір «пропила» доньку
Сьогодні, 10:48
У Рівному жінку можуть позбавити материнських прав через недогляд за дитиною і зловживання алкоголем.
Так, до служби у справах дітей звернулися працівники рівненської школи, в якій навчається 6-річна дівчинка. Вчителі повідомили, що мама до пізньої години не забирала дочку із навчального закладу, а коли все ж прийшла – була у стані сильного алкогольному сп’яніння, -
пише ГУНП у Рівненській області.
Наступного дня, 5 лютого, 49-річну жінку викликали в службу у справах дітей, однак вона не з’явилася. Соціальні працівники прибули до неї додому. Двері у квартиру були відчиненими, а нетвереза жінка спала. Спроби розбудити її та дізнатися, де перебуває дитина, виявилися марними, а тому на місце викликали поліцейських.
Дівчинка перебувала у школі. Вона навідріз відмовлялася повертатися додому і її помістили до дитячого реабілітаційного центру в селі Олександрія.
6 лютого, працівники ювенальної поліції навідалися до горе-матері, аби повідомити її про вилучення дочки. Проте вдома її не було. Незабаром нетверезу жінку розшукав її родич неподалік місця проживання. Поліцейським вона повідомила, що вживає алкоголь вже тривалий час, і на жаль, не контролює себе.
Начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Рівненській області Ірина Чорна повідомила матері, що вона може бути позбавлена батьківських прав, адже поки жінка не може чи не хоче впоратися зі своїми проблемами – дівчинка перебуває в небезпеці.
Після оформлення матеріалів правоохоронці навідалися до дівчинки, аби розпитати, як минув перший день у реабілітаційному центрі. Першокласниця дуже зраділа візиту поліцейських і сказала, що їй дуже подобається в «дитячому таборі». Однак, поки вона ображена на матір і не хоче повертатися до неї.
Школярка попросила поліцейських зателефонувати до її шкільної вчительки, за якою щиро сумує. Вона передала вітання своїм однокласникам і сказала, що все з нею добре.
Відносно 49-річної матері працівники поліції склали адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП, які скеровуватимуться на розгляд суду. Також вирішується питання щодо позбавлення її материнських прав.
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Так, до служби у справах дітей звернулися працівники рівненської школи, в якій навчається 6-річна дівчинка. Вчителі повідомили, що мама до пізньої години не забирала дочку із навчального закладу, а коли все ж прийшла – була у стані сильного алкогольному сп’яніння, -
пише ГУНП у Рівненській області.
Наступного дня, 5 лютого, 49-річну жінку викликали в службу у справах дітей, однак вона не з’явилася. Соціальні працівники прибули до неї додому. Двері у квартиру були відчиненими, а нетвереза жінка спала. Спроби розбудити її та дізнатися, де перебуває дитина, виявилися марними, а тому на місце викликали поліцейських.
Дівчинка перебувала у школі. Вона навідріз відмовлялася повертатися додому і її помістили до дитячого реабілітаційного центру в селі Олександрія.
6 лютого, працівники ювенальної поліції навідалися до горе-матері, аби повідомити її про вилучення дочки. Проте вдома її не було. Незабаром нетверезу жінку розшукав її родич неподалік місця проживання. Поліцейським вона повідомила, що вживає алкоголь вже тривалий час, і на жаль, не контролює себе.
Начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Рівненській області Ірина Чорна повідомила матері, що вона може бути позбавлена батьківських прав, адже поки жінка не може чи не хоче впоратися зі своїми проблемами – дівчинка перебуває в небезпеці.
Після оформлення матеріалів правоохоронці навідалися до дівчинки, аби розпитати, як минув перший день у реабілітаційному центрі. Першокласниця дуже зраділа візиту поліцейських і сказала, що їй дуже подобається в «дитячому таборі». Однак, поки вона ображена на матір і не хоче повертатися до неї.
Школярка попросила поліцейських зателефонувати до її шкільної вчительки, за якою щиро сумує. Вона передала вітання своїм однокласникам і сказала, що все з нею добре.
Відносно 49-річної матері працівники поліції склали адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП, які скеровуватимуться на розгляд суду. Також вирішується питання щодо позбавлення її материнських прав.
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