На Волині злодій викрав півтонни зерна





Зловмисник викрав із приміщення зерносховища у Рожищенському районі півтонни вівса, - інформує ГУНП у Волинській області.



Наприкінці січня до поліції із заявою звернувся голова сільськогосподарського виробничого комбінату. Чоловік повідомив, що в одному із сіл Рожищенського району зловмисник пошкодив двері зерносховища та викрав із приміщення 500 кг вівса.



У рамках досудового розслідування розпочатого за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліція встановили особу крадія, ним виявився 23-річний житель Рожищенського району.



Слідчі повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині. За вчинення крадіжки з проникненням підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі поліція розкрила крадіжку із зерносховища.Зловмисник викрав із приміщення зерносховища у Рожищенському районі півтонни вівса, - інформує ГУНП у Волинській області.Наприкінці січня до поліції із заявою звернувся голова сільськогосподарського виробничого комбінату. Чоловік повідомив, що в одному із сіл Рожищенського району зловмисник пошкодив двері зерносховища та викрав із приміщення 500 кг вівса.У рамках досудового розслідування розпочатого за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліція встановили особу крадія, ним виявився 23-річний житель Рожищенського району.Слідчі повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині. За вчинення крадіжки з проникненням підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію