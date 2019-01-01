На Волині злодій викрав півтонни зерна
Сьогодні, 12:01
У Рожищенському районі поліція розкрила крадіжку із зерносховища.
Зловмисник викрав із приміщення зерносховища у Рожищенському районі півтонни вівса, - інформує ГУНП у Волинській області.
Наприкінці січня до поліції із заявою звернувся голова сільськогосподарського виробничого комбінату. Чоловік повідомив, що в одному із сіл Рожищенського району зловмисник пошкодив двері зерносховища та викрав із приміщення 500 кг вівса.
У рамках досудового розслідування розпочатого за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліція встановили особу крадія, ним виявився 23-річний житель Рожищенського району.
Слідчі повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині. За вчинення крадіжки з проникненням підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Зловмисник викрав із приміщення зерносховища у Рожищенському районі півтонни вівса, - інформує ГУНП у Волинській області.
Наприкінці січня до поліції із заявою звернувся голова сільськогосподарського виробничого комбінату. Чоловік повідомив, що в одному із сіл Рожищенського району зловмисник пошкодив двері зерносховища та викрав із приміщення 500 кг вівса.
У рамках досудового розслідування розпочатого за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліція встановили особу крадія, ним виявився 23-річний житель Рожищенського району.
Слідчі повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині. За вчинення крадіжки з проникненням підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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