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ТОП-6 причин святкувати День святого Валентина з ТРЦ «ПортCity»*

ТОП-6 причин святкувати День святого Валентина з ТРЦ «ПортCity»*
Розповіли про ТОП-6 причин, чому варто святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity».

До вашої уваги найкращі варіанти:

1. Розкажи про почуття

10 лютого з 14:00 до 17:00 прийдіть на 1-ий поверх ТРЦ «ПортCity» та у оператора запишіть освідчення своїй коханій людині. 14 лютого, у День святого Валентина, зі сцени та на всіх екранах і сторінках ТРЦ «ПортCity» відбудеться трансляція освідчень. Для Вас ще один приємний бонус! 14 лютого кращі три освідчення отримають в подарунок романтичну вечерю!

2. Хендмейд ярмарок

9-10 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбудеться Handmade ярмарок до Дня святого Валентина. Ми створили для вас можливість обрати для коханої людини особливий подарунок – хендмейд від талановитих майстрів Луцька. Ви точно будете впевнені, що ваш подарунок буде не лише оригінальним, а й – ексклюзивним.

3. День Валентина у ТРЦ «ПортCity»
14 лютого, у День святого Валентина, о 16 годині зі сцени та на всіх екранах і сторінках ТРЦ «ПортCity» відбудеться трансляція освідчень, крім того на Вас чекають майстер-класи з виготовлення валентинок, святкова фотозона та найромантичніші подарунки, а за допомогою скриньки Купідона кожен зможе знайти свою другу половинку.
Кращі три освідчення отримають в подарунок романтичну вечерю!

4. День закоханих на арені розваг «GeneratorCity»

Запрошуйте свою другу половинку 14 лютого на арену розваг “GeneratorCitу”, щоб покататися на роликах. Кожна закохана пара протягом дня матиме можливість придбати два квитки на катання за ціною одного. Деталі за телефоном: 067 334 50 86.

5. День Святого Валентина у болінг-клубі «StrikeCity»

Запрошують на розважальну програму 14 лютого о 20:00 у боулінг-клуб «StrikeCity». На вас чекає нереально крута вечірка та подарунки для кожної пари. Серед закоханих розігрують сертифікат на 1000 гривень на романтичну вечерю на двох. Зробіть цей день особливим з боулінг-клубом «StrikeCity», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity». Більше деталей за телефоном 067 33 45 085є

6. День закоханих у ресторації «Брама»

Зробіть приємне коханій людині та запросіть її, 14 лютого, у День закоханих на романтичний вечір у ресторацію «Брама». Початок романтичної розважальної програми о 18 годині. Ви зможете насолодитися грою на саксофоні, музичними композиціями від діджея, також вас розважатиме ведучий. Для гостей підготували безліч романтичних подарунків. Деталі за телефоном 067 361 35 01.

ТОП-6 причин святкувати День святого Валентина з ТРЦ «ПортCity»*
ТОП-6 причин святкувати День святого Валентина з ТРЦ «ПортCity»*
ТОП-6 причин святкувати День святого Валентина з ТРЦ «ПортCity»*
ТОП-6 причин святкувати День святого Валентина з ТРЦ «ПортCity»*
ТОП-6 причин святкувати День святого Валентина з ТРЦ «ПортCity»*
ТОП-6 причин святкувати День святого Валентина з ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity, День святого Валентина
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