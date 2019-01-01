Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині 8 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
с.Писарева Воля повністю
2. КТП-250 09:00-13:00 с. Сусваль школа, клуб, майстерня, магазин с.Сусваль вул.Озерна
3. КТП-307 13:00-16:00 с. Зоря клуб, ФАП, магазин, церква, не житлове приміщення ФОП Антощак І. Шкільна, 2 с.Зоря, вул.: Шевченка, Шкільна, Вишнева, Зелена, Садова, Лугова, Молодіжна
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Журавниківська сільська рада Башня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с.Журавники:
вул.Львівська,
вул.Південна
2. 09:00-17:00
ФГ "Віладіна" Пилорама
ФГ "Віладіна" Токарний цех
ФГ "Віладіна" водонапірна башня
Горохівське МСТ магазин №2
Горохівське МСТ магазин №1
Горохівське МСТ Кафе Берізка
Дім молитви
ФОП Панасюк Т.Я. санпропускник
ФГ "Віладіна" Тік
ПрАТ "МТС Україна"станція зв'язку с Підбереззя:
вул.Лемешівська 1, 2, 3;
вул.Центральна
вул.Молодіжна
вул.Лісова,
3. 09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ФОП Грушковська Н.Я. Магазин с. Скобелка
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
Скобелківська сільська рада Адмінбудинок
Дім молитви с.Скобелка:
вул.Луцька,
вул.Селищна
вул.Берегова,
вул.Річна,
вул.Зелена
Іваничівський район
1.10:00-16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки 2-47
2. 10:00-16:00 смт.Іваничі вул.Колгоспна 77-110
Камінь-Каширський район
№
1. КТП-145 Л-3, Л-4 09:30 – 16:00 Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Полиці (магазин). с.Боровне, вул.Миру, вул.Центральна.
2. КТП-354 Л-1, Л-2 09:30 – 16:00 Скважина. с.Бузаки, вул.Л.Українки, вул.Молодіжна.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м.Ковель, вул.Ватутіна, 69,
с.Бахів-2,
с.Дубове,
с.Гішин,
с.Доротище,
с.Заріччя,
с.Воля,
с.Тойкут.
2. 9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина",
ПАТ "Укртрансгаз",
СТзОВ "Облапське",
ПАТ "Волиньгаз ",
ТзОВ "УкрТАУЕР",
Львівська філія ПрАТ"Київстар",
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
ФОП Сонько С. О.,
ФОП Миронюк Т. С.,
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Панасюк Р. П.,
Церква Облапи Свт. Василя Вел,
Церква с. Облапи,
Вол. дирекція УДППЗ,
Дубівське СТ,
ПАТ "Ковельмолоко",
Ковельське Райво,
ПАТ "Укртелеком". с.Дубова, вул.Шевченка,
с.Мислина,
с.Облапи.
3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-109 9:00-17:00 Ковельське Райво школа с. Великий Порськ,
Голобське споживче товариство,
Ковельське МТМО ФАП с. Великий Порськ,
Церква с. Великий Порськ. с.Великий Порськ.
Локачинський район
1. 9:00 – 16:00
с.Затурці: с/р, будинок культури, Церква, молокопункт, с.Затурці вул. 8-го Березня, І.Франка, Б.Хмельницького
2. 9:00 – 16:00
с.В.Цевеличі вул. Хорівська
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
с/р с.Чаруків – автогараж,
ФОГ Філіпчук М.В.,
ФОГ Сніцар Г.Й.
Любешівський район
1. 10:00-17:00 Магазини, Зарудчі старостинський округ адмінприміщення, Любешівське ЛМГ адмінприміщення, ФАПи с. Зарудчі Підкормілля, дитячі садки с. Зарудчі Підкормілля, Школа с. Селісок. Насосна станція с. Бучин, смт. Любешів вул. Галана, Сагайдачного, Сонячна, Шуміка, Вишнева, Брестська, Шолохова, 30-ти річчя Перемоги, Іссая, Гончара, Молодіжна, Незалежності (частково), с. Зарудчі вул. Незалежності, Молодіжна, Берегова, с. Підкорміля вул. Воз’єднання, Садова, Перемоги, с. Селісок, с. Бучин.
Маневицький район
1. 10:00-16:00 КТП-435, смт. Маневичі - ТОВ "Агрофрукт" ЛТД.
КТП-12 - ФОП Сидорук А.І. (пром..база), ФОП Жовнерук Ю.В. (торгівельний кіоск), ФОП Жарко Галина Степанівна Магазин «Господар»), ФОП Марчук Н.Л.
КТП-361 - Метеорологічна станція, ФОП Ларіна В.Д. (пилорама).
КТП-500.
КТП-296 - ФОП Ларіна В.Д. (цех).
КТП-260 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (кіоск № 2), ПрАТ"ВОПАС" (автостанція), ФОП Саворона Н.О. (аптека), ФОП Васнецова Раїса Іванівна (кафе «Експрес»), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), Маневицьке управління водного господарства, ФОП Матящук Н.М. (торгівельний кіоск), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (ларьок «Панночка»).
КТП-303 - Маневицьке відділення КМДПІ (Адмінприміщення), Маневицький районний центр зайнятості, ТзОВ "Маневичіагробуд" (котельня, адмінприміщення), ФОП Лях Світлана Петрівна (торгівельний павільйон), ФОП Гридін Сергій Володимирович (торгівельний кіоск).
КТП-436 - ТзОВ"Екома" (база).
КТП-356 - ТзОВ фірма "Волиньфарм" (аптека), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (база), ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (магазин «Плеса»), Спортивно технічний клуб смт.Маневичі ТСОУ, Виробничо-комунальне підприємств"Волиньагробізнес", ФОП Сверби С. С. (магазин «Господарчі товари»), ФОП Стрельчук Тетяна Архипівна (магазин). смт. Маневичі.
вул. Ювілейна 10-12
вул. Ювілейна 14-45
вул. Маяковського.
вул. Західна 12-20
вул. Західна 21-40.
вул. Луцька 1-5;
вул. Незалежності 43-51
вул. Маяковського 14-27.
вул. Луцька
вул. Комарова.
вул. Пушкіна 2-24;
вул. Сагайдачного;
вул. Козацька
вул. Лермонтова;
вул. Комарова 33-28.
місто Нововолинськ
1.. 09:00-17:00 Водоканал
смт.Благодатне
вул.Миру, 18-22
вул.Пархоменка, 8-12, 17, 5-31
вул.Незалежності, 10
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП-333 Л-1 10:00-16:00 с. Жиричі
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий
6. Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Дубище (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Дубище (повністю)
Старовижівський район
1. КТП-99 9:00-16:00 с.Яревище
2. КТП-88 10:00-17:00 с.Мизово
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-255 Л-1,2 09:00-15:30 Луківське КП «Комунальник» - насосна, Луківська с/р- ПМК -4,-6, ПрАТ «ПМК – 198»- госп двір с.м.т.Луків м-р Стакор
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-149 Л-1 09:00-15:30 Пункт прийому молока с.Сушибаба
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
с.Писарева Воля повністю
2. КТП-250 09:00-13:00 с. Сусваль школа, клуб, майстерня, магазин с.Сусваль вул.Озерна
3. КТП-307 13:00-16:00 с. Зоря клуб, ФАП, магазин, церква, не житлове приміщення ФОП Антощак І. Шкільна, 2 с.Зоря, вул.: Шевченка, Шкільна, Вишнева, Зелена, Садова, Лугова, Молодіжна
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Журавниківська сільська рада Башня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с.Журавники:
вул.Львівська,
вул.Південна
2. 09:00-17:00
ФГ "Віладіна" Пилорама
ФГ "Віладіна" Токарний цех
ФГ "Віладіна" водонапірна башня
Горохівське МСТ магазин №2
Горохівське МСТ магазин №1
Горохівське МСТ Кафе Берізка
Дім молитви
ФОП Панасюк Т.Я. санпропускник
ФГ "Віладіна" Тік
ПрАТ "МТС Україна"станція зв'язку с Підбереззя:
вул.Лемешівська 1, 2, 3;
вул.Центральна
вул.Молодіжна
вул.Лісова,
3. 09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ФОП Грушковська Н.Я. Магазин с. Скобелка
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
Скобелківська сільська рада Адмінбудинок
Дім молитви с.Скобелка:
вул.Луцька,
вул.Селищна
вул.Берегова,
вул.Річна,
вул.Зелена
Іваничівський район
1.10:00-16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки 2-47
2. 10:00-16:00 смт.Іваничі вул.Колгоспна 77-110
Камінь-Каширський район
№
1. КТП-145 Л-3, Л-4 09:30 – 16:00 Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Полиці (магазин). с.Боровне, вул.Миру, вул.Центральна.
2. КТП-354 Л-1, Л-2 09:30 – 16:00 Скважина. с.Бузаки, вул.Л.Українки, вул.Молодіжна.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м.Ковель, вул.Ватутіна, 69,
с.Бахів-2,
с.Дубове,
с.Гішин,
с.Доротище,
с.Заріччя,
с.Воля,
с.Тойкут.
2. 9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина",
ПАТ "Укртрансгаз",
СТзОВ "Облапське",
ПАТ "Волиньгаз ",
ТзОВ "УкрТАУЕР",
Львівська філія ПрАТ"Київстар",
ПрАТ "МТС УКРАЇНА",
ФОП Сонько С. О.,
ФОП Миронюк Т. С.,
ФОП Коваль Т. С.,
ФОП Панасюк Р. П.,
Церква Облапи Свт. Василя Вел,
Церква с. Облапи,
Вол. дирекція УДППЗ,
Дубівське СТ,
ПАТ "Ковельмолоко",
Ковельське Райво,
ПАТ "Укртелеком". с.Дубова, вул.Шевченка,
с.Мислина,
с.Облапи.
3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-109 9:00-17:00 Ковельське Райво школа с. Великий Порськ,
Голобське споживче товариство,
Ковельське МТМО ФАП с. Великий Порськ,
Церква с. Великий Порськ. с.Великий Порськ.
Локачинський район
1. 9:00 – 16:00
с.Затурці: с/р, будинок культури, Церква, молокопункт, с.Затурці вул. 8-го Березня, І.Франка, Б.Хмельницького
2. 9:00 – 16:00
с.В.Цевеличі вул. Хорівська
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
с/р с.Чаруків – автогараж,
ФОГ Філіпчук М.В.,
ФОГ Сніцар Г.Й.
Любешівський район
1. 10:00-17:00 Магазини, Зарудчі старостинський округ адмінприміщення, Любешівське ЛМГ адмінприміщення, ФАПи с. Зарудчі Підкормілля, дитячі садки с. Зарудчі Підкормілля, Школа с. Селісок. Насосна станція с. Бучин, смт. Любешів вул. Галана, Сагайдачного, Сонячна, Шуміка, Вишнева, Брестська, Шолохова, 30-ти річчя Перемоги, Іссая, Гончара, Молодіжна, Незалежності (частково), с. Зарудчі вул. Незалежності, Молодіжна, Берегова, с. Підкорміля вул. Воз’єднання, Садова, Перемоги, с. Селісок, с. Бучин.
Маневицький район
1. 10:00-16:00 КТП-435, смт. Маневичі - ТОВ "Агрофрукт" ЛТД.
КТП-12 - ФОП Сидорук А.І. (пром..база), ФОП Жовнерук Ю.В. (торгівельний кіоск), ФОП Жарко Галина Степанівна Магазин «Господар»), ФОП Марчук Н.Л.
КТП-361 - Метеорологічна станція, ФОП Ларіна В.Д. (пилорама).
КТП-500.
КТП-296 - ФОП Ларіна В.Д. (цех).
КТП-260 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (кіоск № 2), ПрАТ"ВОПАС" (автостанція), ФОП Саворона Н.О. (аптека), ФОП Васнецова Раїса Іванівна (кафе «Експрес»), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), Маневицьке управління водного господарства, ФОП Матящук Н.М. (торгівельний кіоск), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (ларьок «Панночка»).
КТП-303 - Маневицьке відділення КМДПІ (Адмінприміщення), Маневицький районний центр зайнятості, ТзОВ "Маневичіагробуд" (котельня, адмінприміщення), ФОП Лях Світлана Петрівна (торгівельний павільйон), ФОП Гридін Сергій Володимирович (торгівельний кіоск).
КТП-436 - ТзОВ"Екома" (база).
КТП-356 - ТзОВ фірма "Волиньфарм" (аптека), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (база), ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (магазин «Плеса»), Спортивно технічний клуб смт.Маневичі ТСОУ, Виробничо-комунальне підприємств"Волиньагробізнес", ФОП Сверби С. С. (магазин «Господарчі товари»), ФОП Стрельчук Тетяна Архипівна (магазин). смт. Маневичі.
вул. Ювілейна 10-12
вул. Ювілейна 14-45
вул. Маяковського.
вул. Західна 12-20
вул. Західна 21-40.
вул. Луцька 1-5;
вул. Незалежності 43-51
вул. Маяковського 14-27.
вул. Луцька
вул. Комарова.
вул. Пушкіна 2-24;
вул. Сагайдачного;
вул. Козацька
вул. Лермонтова;
вул. Комарова 33-28.
місто Нововолинськ
1.. 09:00-17:00 Водоканал
смт.Благодатне
вул.Миру, 18-22
вул.Пархоменка, 8-12, 17, 5-31
вул.Незалежності, 10
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП-333 Л-1 10:00-16:00 с. Жиричі
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий
6. Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Дубище (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Дубище (повністю)
Старовижівський район
1. КТП-99 9:00-16:00 с.Яревище
2. КТП-88 10:00-17:00 с.Мизово
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-255 Л-1,2 09:00-15:30 Луківське КП «Комунальник» - насосна, Луківська с/р- ПМК -4,-6, ПрАТ «ПМК – 198»- госп двір с.м.т.Луків м-р Стакор
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-149 Л-1 09:00-15:30 Пункт прийому молока с.Сушибаба
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