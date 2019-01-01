Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 лютого

На Волині 8 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-16:00с.Писарева Воля повністю2. КТП-250 09:00-13:00 с. Сусваль школа, клуб, майстерня, магазин с.Сусваль вул.Озерна3. КТП-307 13:00-16:00 с. Зоря клуб, ФАП, магазин, церква, не житлове приміщення ФОП Антощак І. Шкільна, 2 с.Зоря, вул.: Шевченка, Шкільна, Вишнева, Зелена, Садова, Лугова, Молодіжна1. 09:00-17:00Журавниківська сільська рада БашняПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с.Журавники:вул.Львівська,вул.Південна2. 09:00-17:00ФГ "Віладіна" ПилорамаФГ "Віладіна" Токарний цехФГ "Віладіна" водонапірна башняГорохівське МСТ магазин №2Горохівське МСТ магазин №1Горохівське МСТ Кафе БерізкаДім молитвиФОП Панасюк Т.Я. санпропускникФГ "Віладіна" ТікПрАТ "МТС Україна"станція зв'язку с Підбереззя:вул.Лемешівська 1, 2, 3;вул.Центральнавул.Молодіжнавул.Лісова,3. 09:00-17:00ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗФОП Грушковська Н.Я. Магазин с. СкобелкаПідприємство "Укрпошта" поштове відділенняСкобелківська сільська рада АдмінбудинокДім молитви с.Скобелка:вул.Луцька,вул.Селищнавул.Берегова,вул.Річна,вул.Зелена1.10:00-16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки 2-472. 10:00-16:00 смт.Іваничі вул.Колгоспна 77-1101. КТП-145 Л-3, Л-4 09:30 – 16:00 Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Полиці (магазин). с.Боровне, вул.Миру, вул.Центральна.2. КТП-354 Л-1, Л-2 09:30 – 16:00 Скважина. с.Бузаки, вул.Л.Українки, вул.Молодіжна.1. 9:00-17:00Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В. м.Ковель, вул.Ватутіна, 69,с.Бахів-2,с.Дубове,с.Гішин,с.Доротище,с.Заріччя,с.Воля,с.Тойкут.2. 9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина",ПАТ "Укртрансгаз",СТзОВ "Облапське",ПАТ "Волиньгаз ",ТзОВ "УкрТАУЕР",Львівська філія ПрАТ"Київстар",ПрАТ "МТС УКРАЇНА",ФОП Сонько С. О.,ФОП Миронюк Т. С.,ФОП Коваль Т. С.,ФОП Панасюк Р. П.,Церква Облапи Свт. Василя Вел,Церква с. Облапи,Вол. дирекція УДППЗ,Дубівське СТ,ПАТ "Ковельмолоко",Ковельське Райво,ПАТ "Укртелеком". с.Дубова, вул.Шевченка,с.Мислина,с.Облапи.3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-109 9:00-17:00 Ковельське Райво школа с. Великий Порськ,Голобське споживче товариство,Ковельське МТМО ФАП с. Великий Порськ,Церква с. Великий Порськ. с.Великий Порськ.1. 9:00 – 16:00с.Затурці: с/р, будинок культури, Церква, молокопункт, с.Затурці вул. 8-го Березня, І.Франка, Б.Хмельницького2. 9:00 – 16:00с.В.Цевеличі вул. Хорівська1. 10:00 – 16:00с/р с.Чаруків – автогараж,ФОГ Філіпчук М.В.,ФОГ Сніцар Г.Й.1. 10:00-17:00 Магазини, Зарудчі старостинський округ адмінприміщення, Любешівське ЛМГ адмінприміщення, ФАПи с. Зарудчі Підкормілля, дитячі садки с. Зарудчі Підкормілля, Школа с. Селісок. Насосна станція с. Бучин, смт. Любешів вул. Галана, Сагайдачного, Сонячна, Шуміка, Вишнева, Брестська, Шолохова, 30-ти річчя Перемоги, Іссая, Гончара, Молодіжна, Незалежності (частково), с. Зарудчі вул. Незалежності, Молодіжна, Берегова, с. Підкорміля вул. Воз’єднання, Садова, Перемоги, с. Селісок, с. Бучин.1. 10:00-16:00 КТП-435, смт. Маневичі - ТОВ "Агрофрукт" ЛТД.КТП-12 - ФОП Сидорук А.І. (пром..база), ФОП Жовнерук Ю.В. (торгівельний кіоск), ФОП Жарко Галина Степанівна Магазин «Господар»), ФОП Марчук Н.Л.КТП-361 - Метеорологічна станція, ФОП Ларіна В.Д. (пилорама).КТП-500.КТП-296 - ФОП Ларіна В.Д. (цех).КТП-260 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (кіоск № 2), ПрАТ"ВОПАС" (автостанція), ФОП Саворона Н.О. (аптека), ФОП Васнецова Раїса Іванівна (кафе «Експрес»), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), Маневицьке управління водного господарства, ФОП Матящук Н.М. (торгівельний кіоск), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (ларьок «Панночка»).КТП-303 - Маневицьке відділення КМДПІ (Адмінприміщення), Маневицький районний центр зайнятості, ТзОВ "Маневичіагробуд" (котельня, адмінприміщення), ФОП Лях Світлана Петрівна (торгівельний павільйон), ФОП Гридін Сергій Володимирович (торгівельний кіоск).КТП-436 - ТзОВ"Екома" (база).КТП-356 - ТзОВ фірма "Волиньфарм" (аптека), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (база), ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (магазин «Плеса»), Спортивно технічний клуб смт.Маневичі ТСОУ, Виробничо-комунальне підприємств"Волиньагробізнес", ФОП Сверби С. С. (магазин «Господарчі товари»), ФОП Стрельчук Тетяна Архипівна (магазин). смт. Маневичі.вул. Ювілейна 10-12вул. Ювілейна 14-45вул. Маяковського.вул. Західна 12-20вул. Західна 21-40.вул. Луцька 1-5;вул. Незалежності 43-51вул. Маяковського 14-27.вул. Луцькавул. Комарова.вул. Пушкіна 2-24;вул. Сагайдачного;вул. Козацькавул. Лермонтова;вул. Комарова 33-28.1.. 09:00-17:00 Водоканалсмт.Благодатневул.Миру, 18-22вул.Пархоменка, 8-12, 17, 5-31вул.Незалежності, 101. ПЛ-0,4кВ від ТП-333 Л-1 10:00-16:00 с. Жиричі1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий6. Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Дубище (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Дубище (повністю)1. КТП-99 9:00-16:00 с.Яревище2. КТП-88 10:00-17:00 с.Мизово1. ПЛ-0,4 кВКТП-255 Л-1,2 09:00-15:30 Луківське КП «Комунальник» - насосна, Луківська с/р- ПМК -4,-6, ПрАТ «ПМК – 198»- госп двір с.м.т.Луків м-р Стакор2. ПЛ-0,4 кВКТП-149 Л-1 09:00-15:30 Пункт прийому молока с.Сушибаба