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У Києві на вокзалі помер чоловік

У Києві на вокзалі помер чоловік
У Києві на Південному вокзалі помер чоловік. Про це повідомила прес-служба ГУ Національної поліції у м.Києві

Про це повідомляє УНН.

"У Києві на Південному вокзалі помер чоловік. Близько о 03:00 годині інформація надійшла до поліції. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК", - сказали в прес-службі.

Наразі, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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Теги: смерть, Україна
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