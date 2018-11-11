У Києві на вокзалі помер чоловік





Про це повідомляє



"У Києві на Південному вокзалі помер чоловік. Близько о 03:00 годині інформація надійшла до поліції. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК", - сказали в прес-службі.



Наразі, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Південному вокзалі помер чоловік. Про це повідомила прес-служба ГУ Національної поліції у м.КиєвіПро це повідомляє УНН "У Києві на Південному вокзалі помер чоловік. Близько о 03:00 годині інформація надійшла до поліції. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК", - сказали в прес-службі.Наразі, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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