У Києві на вокзалі помер чоловік
Сьогодні, 11:58
У Києві на Південному вокзалі помер чоловік. Про це повідомила прес-служба ГУ Національної поліції у м.Києві
Про це повідомляє УНН.
"У Києві на Південному вокзалі помер чоловік. Близько о 03:00 годині інформація надійшла до поліції. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК", - сказали в прес-службі.
Наразі, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНН.
"У Києві на Південному вокзалі помер чоловік. Близько о 03:00 годині інформація надійшла до поліції. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК", - сказали в прес-службі.
Наразі, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як виглядатиме новий ЖК «Струмочок»*
Сьогодні, 12:10
На Волині злодій викрав півтонни зерна
Сьогодні, 12:01
У Києві на вокзалі помер чоловік
Сьогодні, 11:58
У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:17