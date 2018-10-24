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У 18-річного волинянина недуга відняла півтіла. Потрібна допомога небайдужих

У 18-річного волинянина недуга відняла півтіла. Потрібна допомога небайдужих
18-річний Ілля Кучин перебуває в реанімаційному відділенні Волинської обласної лікарні з діагнозом “Вторинний синусогенний менінгоенцифаліт”.

Рідні хлопця просять небайдужих допомогти коштами на лікування, адже суми, які йдуть на медикаменти, непосильні для родини, - пише Буг.

У суботу, в ніч з 31-го січня та 1-ше лютого, Іллю з дому забрала “швидка” з температурою 40 градусів до інфекційного відділення Нововолинської лікарні. Наступного дня хлопець практично перестав говорити, в неділю почалися судоми. Як розповідають рідні, лікарні казали, що ймовірно такий стан дають ускладнення від грипу. Зробили знімок на КТ, та відхилень не виявили.

Хлопцю гіршало і його перевезли до інфекційної лікарні в Луцьку, а звідти – до обласної. Там лікарі виявили менінгоенцифаліт. Іллі зробили операцію.

Його стан був критичний, зараз розцінюють як важкий. У хлопця відняло ліву сторону тіла. За декілька днів сім’я витратила вже більше 10-ти тисяч гривень на лікування. Ілля батька не має, мама не працює. Кошти, які йдуть на медикаменти, непосильні для родини, тому вони змушені звертатися за допомогою до небайдужих.

Гроші можна перерахувати на картку Ощадбанку 5167490055113519 (Світлана Мочеброда)

У 18-річного волинянина недуга відняла півтіла. Потрібна допомога небайдужих
У 18-річного волинянина недуга відняла півтіла. Потрібна допомога небайдужих

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Теги: хвороба, допомога
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