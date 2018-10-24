У 18-річного волинянина недуга відняла півтіла. Потрібна допомога небайдужих

Ілля Кучин перебуває в реанімаційному відділенні Волинської обласної лікарні з діагнозом “Вторинний синусогенний менінгоенцифаліт”.



Рідні хлопця просять небайдужих допомогти коштами на лікування, адже суми, які йдуть на медикаменти, непосильні для родини, - пише



У суботу, в ніч з 31-го січня та 1-ше лютого, Іллю з дому забрала “швидка” з температурою 40 градусів до інфекційного відділення Нововолинської лікарні. Наступного дня хлопець практично перестав говорити, в неділю почалися судоми. Як розповідають рідні, лікарні казали, що ймовірно такий стан дають ускладнення від грипу. Зробили знімок на КТ, та відхилень не виявили.



Хлопцю гіршало і його перевезли до інфекційної лікарні в Луцьку, а звідти – до обласної. Там лікарі виявили менінгоенцифаліт. Іллі зробили операцію.



Його стан був критичний, зараз розцінюють як важкий. У хлопця відняло ліву сторону тіла. За декілька днів сім’я витратила вже більше 10-ти тисяч гривень на лікування. Ілля батька не має, мама не працює. Кошти, які йдуть на медикаменти, непосильні для родини, тому вони змушені звертатися за допомогою до небайдужих.



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