вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
7 лютого 2019 року вшановують день святителя Григорія Богослова. У народі казали, що настав Григор'їв день або прийшов Григорій-зимовказівник.

Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду в наступному році, - інформує 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Петро, Степан.

Народні прикмети на 7 лютого

– Сніг випав в день Григорія – чергова зима прийде нескоро.

– Синиці весело щебечуть на подвір'ї – чекайте сильних морозів.

– Сильний снігопад – до ранньої осені.

– Розлили молоко – чекайте радісну звістку зовсім скоро.

Що можна робити 7 лютого

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2. Подарувати 7 лютого жінці квіти – до щастя.

3. Торговцям у цей день треба взяти шматочок цукру і носити в кишені, щоб торгівля була вдалою.

Що не можна робити 7 лютого

1. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.

2. Не рекомендується цього дня важко працювати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:32
Кілограм соломки і сто грамів «травички»: на Волині у чоловіків знайшли наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:21
У Луцьку ВАЗ збив пішохода: хлопця госпіталізували
Сьогодні, 12:20
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:20
У 18-річного волинянина недуга відняла півтіла. Потрібна допомога небайдужих
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Чому сьогодні категорично не можна сваритися з рідними: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна сваритися з рідними: прикмети і забобони
05 лютий, 11:25
Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони
04 лютий, 10:19
Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони
03 лютий, 10:36
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
01 лютий, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Потяг Ковель-Москва з березня курсуватиме рідше
Сьогодні, 12:52
 0
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:32
 0
Кілограм соломки і сто грамів «травички»: на Волині у чоловіків знайшли наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
У Луцьку ВАЗ збив пішохода: хлопця госпіталізували
Сьогодні, 12:20
 0
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8