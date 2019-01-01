Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони





Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду в наступному році, - інформує



Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Петро, Степан.



Народні прикмети на 7 лютого



– Сніг випав в день Григорія – чергова зима прийде нескоро.



– Синиці весело щебечуть на подвір'ї – чекайте сильних морозів.



– Сильний снігопад – до ранньої осені.



– Розлили молоко – чекайте радісну звістку зовсім скоро.



Що можна робити 7 лютого



1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.



2. Подарувати 7 лютого жінці квіти – до щастя.



3. Торговцям у цей день треба взяти шматочок цукру і носити в кишені, щоб торгівля була вдалою.



Що не можна робити 7 лютого



1. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.



2. Не рекомендується цього дня важко працювати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 лютого 2019 року вшановують день святителя Григорія Богослова. У народі казали, що настав Григор'їв день або прийшов Григорій-зимовказівник.Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду в наступному році, - інформує 24 канал Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Петро, Степан.– Сніг випав в день Григорія – чергова зима прийде нескоро.– Синиці весело щебечуть на подвір'ї – чекайте сильних морозів.– Сильний снігопад – до ранньої осені.– Розлили молоко – чекайте радісну звістку зовсім скоро.1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.2. Подарувати 7 лютого жінці квіти – до щастя.3. Торговцям у цей день треба взяти шматочок цукру і носити в кишені, щоб торгівля була вдалою.Що не можна робити 7 лютого1. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.2. Не рекомендується цього дня важко працювати.

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