Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:20
7 лютого 2019 року вшановують день святителя Григорія Богослова. У народі казали, що настав Григор'їв день або прийшов Григорій-зимовказівник.
Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду в наступному році, - інформує 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Петро, Степан.
Народні прикмети на 7 лютого
– Сніг випав в день Григорія – чергова зима прийде нескоро.
– Синиці весело щебечуть на подвір'ї – чекайте сильних морозів.
– Сильний снігопад – до ранньої осені.
– Розлили молоко – чекайте радісну звістку зовсім скоро.
Що можна робити 7 лютого
1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.
2. Подарувати 7 лютого жінці квіти – до щастя.
3. Торговцям у цей день треба взяти шматочок цукру і носити в кишені, щоб торгівля була вдалою.
Що не можна робити 7 лютого
1. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.
2. Не рекомендується цього дня важко працювати.
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Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду в наступному році, - інформує 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Петро, Степан.
Народні прикмети на 7 лютого
– Сніг випав в день Григорія – чергова зима прийде нескоро.
– Синиці весело щебечуть на подвір'ї – чекайте сильних морозів.
– Сильний снігопад – до ранньої осені.
– Розлили молоко – чекайте радісну звістку зовсім скоро.
Що можна робити 7 лютого
1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.
2. Подарувати 7 лютого жінці квіти – до щастя.
3. Торговцям у цей день треба взяти шматочок цукру і носити в кишені, щоб торгівля була вдалою.
Що не можна робити 7 лютого
1. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.
2. Не рекомендується цього дня важко працювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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