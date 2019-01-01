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У Луцьку ВАЗ збив пішохода: хлопця госпіталізували

У Луцьку ВАЗ збив пішохода: хлопця госпіталізували
У Луцьку водій ВАЗ-2104 збив 19-річного хлопця, який рухався нерегульованим пішохідним переходом.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

6 лютого близько 20 години на вулиці Ковельській у Луцьку 44-річний житель району, керуючи легковиком «ВАЗ-2104», допустив наїзд на пішохода, 19-річного лучанина, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП постраждалий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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