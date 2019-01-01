вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Одещині 7-річний хлопчик заплутався у ланцюгах і помер

На Одещині 7-річний хлопчик заплутався у ланцюгах і помер
На Одещині 7-річний хлопчик трагічно загинув у дворі свого будинку.

Про нещастя, яка сталася в одному з сіл Подільського району, у поліцію повідомили лікарі швидкої допомоги, - інформує ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що хлопчик грався на копиці сіна у дворі свого будинку та заплутався в ланцюгах, що висіли на опорах сіносховища. Його знайшов старший брат, який у цей час порався по господарству. Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть дитини від удушення.

Родина благополучна, в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з приміткою «нещасний випадок»).

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Триває слідство.

На Одещині 7-річний хлопчик заплутався у ланцюгах і помер

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ланцюг, смерть, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Одещині 7-річний хлопчик заплутався у ланцюгах і помер
Сьогодні, 20:13
У «Промені» знову відбудеться тернір «BayBlade»*
Сьогодні, 19:45
За рік на Волині відремонтували більше 60 кілометрів доріг державного значення
Сьогодні, 19:31
За рік у волинській лікарні виявили 21 випадок раку грудей
Сьогодні, 19:18
Луцький Будинок офіцерів хочуть перетворити на культурний центр
Сьогодні, 19:05
Схожі новини
Волинського першокласника, якого знайшли на крижині мертвим, поховали. ВІДЕО Волинського першокласника, якого знайшли на крижині мертвим, поховали. ВІДЕО
05 лютий, 11:52
На другий день після хрестин у волинському селі померло немовля На другий день після хрестин у волинському селі померло немовля
03 лютий, 08:35
В аварії на Волині загинув 8-річний хлопчик В аварії на Волині загинув 8-річний хлопчик
01 лютий, 09:47
9-річна дівчинка раптово померла в дитячому центрі у Кам’янську 9-річна дівчинка раптово померла в дитячому центрі у Кам’янську
27 січень, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Одещині 7-річний хлопчик заплутався у ланцюгах і помер
Сьогодні, 20:13
 0
У «Промені» знову відбудеться тернір «BayBlade»*
Сьогодні, 19:45
 0
За рік на Волині відремонтували більше 60 кілометрів доріг державного значення
Сьогодні, 19:31
 0
За рік у волинській лікарні виявили 21 випадок раку грудей
Сьогодні, 19:18
 0
Луцький Будинок офіцерів хочуть перетворити на культурний центр
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8