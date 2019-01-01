На Одещині 7-річний хлопчик заплутався у ланцюгах і помер
Сьогодні, 20:13
На Одещині 7-річний хлопчик трагічно загинув у дворі свого будинку.
Про нещастя, яка сталася в одному з сіл Подільського району, у поліцію повідомили лікарі швидкої допомоги, - інформує ГУНП в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що хлопчик грався на копиці сіна у дворі свого будинку та заплутався в ланцюгах, що висіли на опорах сіносховища. Його знайшов старший брат, який у цей час порався по господарству. Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть дитини від удушення.
Родина благополучна, в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з приміткою «нещасний випадок»).
Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Триває слідство.
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Про нещастя, яка сталася в одному з сіл Подільського району, у поліцію повідомили лікарі швидкої допомоги, - інформує ГУНП в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що хлопчик грався на копиці сіна у дворі свого будинку та заплутався в ланцюгах, що висіли на опорах сіносховища. Його знайшов старший брат, який у цей час порався по господарству. Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть дитини від удушення.
Родина благополучна, в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з приміткою «нещасний випадок»).
Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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