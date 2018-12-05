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Волиняни – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо

Волиняни – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо
Волиняни достойно представили регіон на Чемпіонаті України серед кадетів до 18 років.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.

5 лютого у Черкасах відбувся Чемпіонат України серед кадетів до 18 років, де брали участь понад 500 учасників з 24 регіонів нашої країни.

Волинські спортсмени показали такі результати:

І місце - Дарина Ляшук (в/к 48 кг)
ІІІ місце – Ліна Єрмак (в/к 40 кг)
ІІІ місце - Войтов Олег (в/к 60 кг)

"Завдяки дцим результатам команда Волинської області серед дівчат посіла ІІІ командне місце!!! та 6 загальне командне місце серед 24 команд", - поділився Віталій Терешкевич.

Волиняни – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо

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Теги: спорт, дзюдо
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