Волиняни – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.



5 лютого у Черкасах відбувся Чемпіонат України серед кадетів до 18 років, де брали участь понад 500 учасників з 24 регіонів нашої країни.



Волинські спортсмени показали такі результати:



І місце - Дарина Ляшук (в/к 48 кг)

ІІІ місце – Ліна Єрмак (в/к 40 кг)

ІІІ місце - Войтов Олег (в/к 60 кг)



"Завдяки дцим результатам команда Волинської області серед дівчат посіла ІІІ командне місце!!! та 6 загальне командне місце серед 24 команд", - поділився Віталій Терешкевич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни достойно представили регіон на Чемпіонаті України серед кадетів до 18 років.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор Федерації дзюдо Волині5 лютого у Черкасах відбувся Чемпіонат України серед кадетів до 18 років, де брали участь понад 500 учасників з 24 регіонів нашої країни.Волинські спортсмени показали такі результати:І місце -(в/к 48 кг)ІІІ місце –(в/к 40 кг)ІІІ місце -(в/к 60 кг)"Завдяки дцим результатам команда Волинської області серед дівчат посіла ІІІ командне місце!!! та 6 загальне командне місце серед 24 команд", - поділився Віталій Терешкевич.

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