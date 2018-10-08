У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:32
У Луцьку сталась ДТП на перехресті вулиць Глушець та Архітектора Метельницького.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних поліцейських отримав повідомлення про аварію о 10:55 7 лютого.
Винуватець – водій Skoda – не дотримався безпечної швидкості та дистанції і здійснив зіткнення з автомобілем попереду. Він ж і подзвонив за номером 102.
На щастя, ніхто не постраждав. Також перевірили, чи водії не вживали алкоголь. Тест виявився негативним.
Зазначають, що водії вирішили розібратись по європротоколу.
«На місці події працював комісар по ДТП від страхової компанії винуватця», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних поліцейських отримав повідомлення про аварію о 10:55 7 лютого.
Винуватець – водій Skoda – не дотримався безпечної швидкості та дистанції і здійснив зіткнення з автомобілем попереду. Він ж і подзвонив за номером 102.
На щастя, ніхто не постраждав. Також перевірили, чи водії не вживали алкоголь. Тест виявився негативним.
Зазначають, що водії вирішили розібратись по європротоколу.
«На місці події працював комісар по ДТП від страхової компанії винуватця», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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