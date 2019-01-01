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На Волині чоловік потрапив під колеса вантажівки

На Волині чоловік потрапив під колеса вантажівки
У селищі Голоби вантажівка DAF збила 34-річного чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Аварія сталась 6 лютого. За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель Ковельського району.

Внаслідок ДТП постраждалий отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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