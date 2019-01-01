На Волині чоловік потрапив під колеса вантажівки
Сьогодні, 13:20
У селищі Голоби вантажівка DAF збила 34-річного чоловіка.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Аварія сталась 6 лютого. За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель Ковельського району.
Внаслідок ДТП постраждалий отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Аварія сталась 6 лютого. За кермом транспортного засобу перебував 31-річний житель Ковельського району.
Внаслідок ДТП постраждалий отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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