Потяг Ковель-Москва з березня курсуватиме рідше

Ще один поїзд до Російської Федерації змінить періодичність курсування.З 31 березня поїзд "Львів-Ковель-Москва" курсуватиме по непарних числах місяця замість щодня, - йдеться на сайті Укрзалізниця.Оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов’язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами. Так, у 2018 році Укрзалізниця перевезла в сполученні з Росією 772,9 тис. пасажирів, що майже на 20 % менше, ніж у 2017 році.Як свідчить статистика, починаючи з кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до країн Європи.Нагадаємо, що у 2018 році вже було скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.