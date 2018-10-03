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Потяг Ковель-Москва з березня курсуватиме рідше

Потяг Ковель-Москва з березня курсуватиме рідше
Ще один поїзд до Російської Федерації змінить періодичність курсування.

З 31 березня поїзд "Львів-Ковель-Москва" курсуватиме по непарних числах місяця замість щодня, - йдеться на сайті Укрзалізниця.

Оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов’язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами. Так, у 2018 році Укрзалізниця перевезла в сполученні з Росією 772,9 тис. пасажирів, що майже на 20 % менше, ніж у 2017 році.

Як свідчить статистика, починаючи з кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до країн Європи.

Нагадаємо, що у 2018 році вже було скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.

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Теги: потяг, Ковель, Москва
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Коментарі 2
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Я ху** з цієї країни уйоб*****
Значить рух потягу Ковель - Сімферополь ви закрили. А бля** Ковель - Москва спокійно і далі їздить.
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Нарешті! Менше українців потрплятиме до кацапів у неволю.
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