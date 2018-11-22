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Смерть від бурульки: на Сумщині в лікарні помер 28-річний чоловік

Смерть від бурульки: на Сумщині в лікарні помер 28-річний чоловік
Не приходячи до тями, на Сумщині помер чоловік, якого травмувала крижана брила.

Велика бурулька впала на нього з дружиною, коли вони виходили з магазину, - йдеться у ТСН.

Подружжя одразу забрали в лікарню - жінку прооперували, її стан покращився. А от 28-річний чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Чотири доби медики боролися за його життя, провели кілька складних операцій, однак врятувати чоловіка не змогли. 

Відомо, що кілька років тому сім’я переїхала до Конотопа з Донбасу. Без батька лишився 10-річний син. Поки мати в лікарні, хлопчик житиме з дядьком. 

"Будемо лікуватися в першу чергу. Зараз багато навалилося всього. Зі школою як... Дитина одна вдома залишилася, тепер дитина зі мною", - каже брат потерпілої Віктор Бочурський.

Постраждале подружжя – переселенці з Донбасу. Уламок, що травмував подружжя, важив не менше 30 кілограмів.

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Теги: брила льоду, травма, смерть
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