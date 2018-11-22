Смерть від бурульки: на Сумщині в лікарні помер 28-річний чоловік
Сьогодні, 13:10
Не приходячи до тями, на Сумщині помер чоловік, якого травмувала крижана брила.
Велика бурулька впала на нього з дружиною, коли вони виходили з магазину, - йдеться у ТСН.
Подружжя одразу забрали в лікарню - жінку прооперували, її стан покращився. А от 28-річний чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Чотири доби медики боролися за його життя, провели кілька складних операцій, однак врятувати чоловіка не змогли.
Відомо, що кілька років тому сім’я переїхала до Конотопа з Донбасу. Без батька лишився 10-річний син. Поки мати в лікарні, хлопчик житиме з дядьком.
"Будемо лікуватися в першу чергу. Зараз багато навалилося всього. Зі школою як... Дитина одна вдома залишилася, тепер дитина зі мною", - каже брат потерпілої Віктор Бочурський.
Постраждале подружжя – переселенці з Донбасу. Уламок, що травмував подружжя, важив не менше 30 кілограмів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Велика бурулька впала на нього з дружиною, коли вони виходили з магазину, - йдеться у ТСН.
Подружжя одразу забрали в лікарню - жінку прооперували, її стан покращився. А от 28-річний чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Чотири доби медики боролися за його життя, провели кілька складних операцій, однак врятувати чоловіка не змогли.
Відомо, що кілька років тому сім’я переїхала до Конотопа з Донбасу. Без батька лишився 10-річний син. Поки мати в лікарні, хлопчик житиме з дядьком.
"Будемо лікуватися в першу чергу. Зараз багато навалилося всього. Зі школою як... Дитина одна вдома залишилася, тепер дитина зі мною", - каже брат потерпілої Віктор Бочурський.
Постраждале подружжя – переселенці з Донбасу. Уламок, що травмував подружжя, важив не менше 30 кілограмів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловік потрапив під колеса вантажівки
Сьогодні, 13:20
Смерть від бурульки: на Сумщині в лікарні помер 28-річний чоловік
Сьогодні, 13:10
Потяг Ковель-Москва з березня курсуватиме рідше
Сьогодні, 12:52
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:32