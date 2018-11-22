Смерть від бурульки: на Сумщині в лікарні помер 28-річний чоловік





Велика бурулька впала на нього з дружиною, коли вони виходили з магазину, - йдеться у



Подружжя одразу забрали в лікарню - жінку прооперували, її стан покращився. А от 28-річний чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Чотири доби медики боролися за його життя, провели кілька складних операцій, однак врятувати чоловіка не змогли.



Відомо, що кілька років тому сім’я переїхала до Конотопа з Донбасу. Без батька лишився 10-річний син. Поки мати в лікарні, хлопчик житиме з дядьком.



"Будемо лікуватися в першу чергу. Зараз багато навалилося всього. Зі школою як... Дитина одна вдома залишилася, тепер дитина зі мною", - каже брат потерпілої Віктор Бочурський.



Постраждале подружжя – переселенці з Донбасу. Уламок, що травмував подружжя, важив не менше 30 кілограмів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не приходячи до тями, на Сумщині помер чоловік, якого травмувала крижана брила.Велика бурулька впала на нього з дружиною, коли вони виходили з магазину, - йдеться у ТСН Подружжя одразу забрали в лікарню - жінку прооперували, її стан покращився. А от 28-річний чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Чотири доби медики боролися за його життя, провели кілька складних операцій, однак врятувати чоловіка не змогли.Відомо, що кілька років тому сім’я переїхала до Конотопа з Донбасу. Без батька лишився 10-річний син. Поки мати в лікарні, хлопчик житиме з дядьком."Будемо лікуватися в першу чергу. Зараз багато навалилося всього. Зі школою як... Дитина одна вдома залишилася, тепер дитина зі мною", - каже брат потерпілоїПостраждале подружжя – переселенці з Донбасу. Уламок, що травмував подружжя, важив не менше 30 кілограмів.

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