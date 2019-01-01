Донька загиблого волинського Героя-«кіборга» мріє побачити море і дельфінів

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.святкуватиме 8-й день народження. Вона – донька загиблого Героя, який 19 січня 2015-го загинув під час оборони аеропорту Донецька. Група, у складі якої був Василь, мала завданням доставити до нового терміналу зенітну установку, яка була необхідна для зачистки верхніх поверхів будівлі від терористів. В умовах обмеженої видимості та безперервних гранатометних обстрілів МТ-ЛБ згорів цілком. Після вибуху та утворення завалів у новому терміналі аеропорту доля Василя була невідомою. Через місяць тіло вдалося вивезти із ДАП разом з іншими тілами. Впізнаний за експертизою ДНК.Його донечці Богданці на той час було лише 3 рочки. Вона пам’ятає доброго ніжного, усміхненого татка. Шкодує, що він не може сьогодні бути поруч, захистити її, підказати як правильно поступити у тих чи інших життєвих моментах, порадіти її успіхам, завести до школи. Але дівчинка, не по-дитячому, розуміє, що її тато ризикував життям заради них з мамою, заради всіх українців.І сьогодні, вона вважає найбільшою своєю мрією – аби в Україні запанував довгоочікуваний мир і більше ніколи не було війни.Богдана хоче бути достойною донечкою татка Героя, намагається добре навчатися, хоча вона лише у 2-му класі. Улюбленими предметами називає математику, образотворче мистецтво, трудове навчання.Дівчинка свідомо заявляє, що Україна – це її батьківщина. Тут вона народилася, виросла, ходить до школи, навчається рідній мові. Саме в цій країні її найкращі рідні та справжні друзі.Богданка дуже енергійна дівчинка, багато вдома танцює. Минулого року вивчала хіп-хоп. Також подобається дівчинці малювати. А в майбутньому Богданка мріє стати лікарем.Дякуючи волонтерам, мала змогу познайомитися із унікальним життям та побутом Карпат. Запам’яталися поїздки до Львова та Києва. А також цього літа разом з дітками відвідала мальовничу Австрію, звідки привезла величезну порцію вражень та позитиву.Одна з мрій дівчинки – поїхати в США та на море, побачити там дельфінів.Богданка любить дивитися мультики. Її улюблені – «Фіксікі» та «Лунтік». Хотіла б побувати на концерті улюбленої співачки Тіни Кароль.Попри юний вік, дівчинка намагається в міру власних сил підтримувати маму морально, допомагати їй у всьому, тому, що вона її дуже любить. Вона завжди прибирає за собою, миє посуд. А ще доглядає за двома улюбленцями – папужками Кєшою та Кєшулею. Також в родині є 4 маленькі хом’ячки, про яких Богданка турбується.Мама Богданки Тетяна каже, що не завжди вистачає коштів на саме необхідне, адже донечка підростає, ростуть і потреби, потрібен одяг та взуття.Окрім того, сім’я не проти отримання вітальних листівок (адреса – в приват).Смолярчук Богдана. Завтра 8 років - 08.02.2011. м. Луцьк. Ріст:134; Розмір взуття: 35.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.