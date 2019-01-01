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Донька загиблого волинського Героя-«кіборга» мріє побачити море і дельфінів

Донька загиблого волинського Героя-«кіборга» мріє побачити море і дельфінів
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Богдана Смолярчук святкуватиме 8-й день народження. Вона – донька загиблого Героя Василя Смолярчука, який 19 січня 2015-го загинув під час оборони аеропорту Донецька. Група, у складі якої був Василь, мала завданням доставити до нового терміналу зенітну установку, яка була необхідна для зачистки верхніх поверхів будівлі від терористів. В умовах обмеженої видимості та безперервних гранатометних обстрілів МТ-ЛБ згорів цілком. Після вибуху та утворення завалів у новому терміналі аеропорту доля Василя була невідомою. Через місяць тіло вдалося вивезти із ДАП разом з іншими тілами. Впізнаний за експертизою ДНК.

Його донечці Богданці на той час було лише 3 рочки. Вона пам’ятає доброго ніжного, усміхненого татка. Шкодує, що він не може сьогодні бути поруч, захистити її, підказати як правильно поступити у тих чи інших життєвих моментах, порадіти її успіхам, завести до школи. Але дівчинка, не по-дитячому, розуміє, що її тато ризикував життям заради них з мамою, заради всіх українців.

І сьогодні, вона вважає найбільшою своєю мрією – аби в Україні запанував довгоочікуваний мир і більше ніколи не було війни.

Богдана хоче бути достойною донечкою татка Героя, намагається добре навчатися, хоча вона лише у 2-му класі. Улюбленими предметами називає математику, образотворче мистецтво, трудове навчання.

Дівчинка свідомо заявляє, що Україна – це її батьківщина. Тут вона народилася, виросла, ходить до школи, навчається рідній мові. Саме в цій країні її найкращі рідні та справжні друзі.

Богданка дуже енергійна дівчинка, багато вдома танцює. Минулого року вивчала хіп-хоп. Також подобається дівчинці малювати. А в майбутньому Богданка мріє стати лікарем.

Дякуючи волонтерам, мала змогу познайомитися із унікальним життям та побутом Карпат. Запам’яталися поїздки до Львова та Києва. А також цього літа разом з дітками відвідала мальовничу Австрію, звідки привезла величезну порцію вражень та позитиву.

Одна з мрій дівчинки – поїхати в США та на море, побачити там дельфінів.

Богданка любить дивитися мультики. Її улюблені – «Фіксікі» та «Лунтік». Хотіла б побувати на концерті улюбленої співачки Тіни Кароль.

Попри юний вік, дівчинка намагається в міру власних сил підтримувати маму морально, допомагати їй у всьому, тому, що вона її дуже любить. Вона завжди прибирає за собою, миє посуд. А ще доглядає за двома улюбленцями – папужками Кєшою та Кєшулею. Також в родині є 4 маленькі хом’ячки, про яких Богданка турбується.

Мама Богданки Тетяна каже, що не завжди вистачає коштів на саме необхідне, адже донечка підростає, ростуть і потреби, потрібен одяг та взуття.

Окрім того, сім’я не проти отримання вітальних листівок (адреса – в приват).

Інформація для благодійників: Смолярчук Богдана. Завтра 8 років - 08.02.2011. м. Луцьк. Ріст:134; Розмір взуття: 35.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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