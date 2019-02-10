Куди піти на вихідні у Луцьку: 8-9 лютого

Ось вже й непомітно так підкрався до нас останній місяць зими. Що ж далі? А попереду ж День усіх закоханих! Вже зовсім скоро магазинами міста будуть бігати і метушитися люди, аби обрати подарунок для своєї коханої половинки. А поки такого ажіотажу нема, ловіть момент і підготуйтеся завчасно :)А ще слід подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: А в нас знову чудова забава у Кораблику, яка у попередніх серіях мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Славко Мазурок, Річік, Тіма та Ваня Цимбалюк) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду. Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас.Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 17:00Що обіцяють: Ізнову Волинська обласна філармонія запрошує меломанів на концерт класичної музики. Цього разу – за участі визначних вітчизняних музикантів, солістів Національної філармонії України, заслужених артистів України Юрія Шутка (флейта) і Андрія Остапенка (гітара).У програмі ‒ твори Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Теодора Гауде, Луїджі Леньяні, Мауро Джуліані, Фердинандо Каруллі.Концерт відбудеться у пʼятницю, 8 лютого, у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Початок – о 17.00.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.Подія:Тип заходу: лекціяМісце: вул. Сенаторки Левчанівської, 2Початок: 17:00Що обіцяють: 8 лютого о 17.00 в Центрі туристичної інформації та послуг відбудеться лекція на тему «Політична еліта Волині на З'їзді європейських монархів у Луцьку 1429 року». Це уже третя публічна лекція в рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів». Лектор — історик, краєзнавець, автор книг «Волинь у сутінках української історії XIV-XVI ст.», «Луцький замок», «Оповідання з давньої історії Луцька» та ін.Усі, хто завітає на зустріч, вперше почують ще невідому усім і ніким не написану історію від Петра Троневича.Довідка: В 2019 році в рамках відзначення 590-річниці З’їзду європейських монархів започатковано просвітницький проект публічних лекцій, екскурсій, виставок, квестів «1429: З’їзд європейських монархів у Луцьку». Упродовж року в лучан і гостей міста буде унікальна можливість дізнатись, для чого був організований З’їзд, чому він відбувся саме у Луцьку, про видатних особистостей того періоду, тогочасне суспільство, політику, релігію, культуру, музику, живопис, моду та кухню, тощо.Подія:Тип заходу: кінопереглядМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 19:00Що обіцяють: У п'ятницю, 8 лютого, о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) пройде вечірній кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema».Усіх любителів якісного кінематографу запрошують на британський художній фільм Йоргоса Лантімоса «Вбивство священного оленя».Вікове обмеження даного фільму становить 16+, однак організатори дуже просять зважити на жанр кінострічки. Це поєднання психологічного трилера, детективу, драми, містики та навіть хорору.«Цей фільм розповідає про підлітка, який намагається зблизити успішного хірурга зі своєю самотньою матір'ю. Але, як ми побачимо, наслідки його вчинків будуть вкрай неочікуваними. У цієї непересічної картини справді дуже напружена атмосфера. А головне – вона спонукає до роздумів», – говорять про стрічку організатори кіноперегляду.Проект «Lutsk night cinema» має на меті пропаганду здорового способу життя. Тому забороняється приносити на захід алкоголь чи приходити у нетверезому стані. Глядачів очікують чай/кава та печиво. Дозволяється та навіть заохочується брати із собою усе необхідне для комфортного та затишного кіноперегляду, крім вищезгаданого алкоголю.Кінопоказ відбудеться в рамках фестивалю «Нове британське кіно», який проходить за підтримки Британської Ради в Україні у співпраці з дистриб’юторською компанією «Arthouse Traffic».Захід є безкоштовним. Наступний вечірній кінопоказ в рамках фестивалю відбудеться вже 22 лютого.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає чергова мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі.Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Трагікомедія на дві дії і три картини. Дія відбувається в хліві доброго і заможного Господаря. Свинка, Конячка, Півник, Песик і Корівка живуть своїм життям... та раптом виявляється, що дочка господарів Юля вагітна від Романа, сина пияка та гультіпаки Сусіда...Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Вже, мабуть, мало хто пам’ятає, що у 90х в Луцьку були два чудових популярних гурти – Всім за борт і МММБ. Команди були знаними не лише у нас, а й гасали по всій Україні. Часи минули. Більшість хлопців переключились на іншу діяльність. Проте «ген музиканта» все ж у декому ще не вщухає. І ось через більше ніж півтора десятка років Саня Бортніков та Діма Мана вирішили взяти до рук гітари і пригадати старі добрі хіти своїх гуртів. Гадаємо, і для тодішніх прихильників цих гуртів, і для людей, які ніколи не чули навіть назви цих команд, буде цікавим почути про що співали в 90х. Словом, радимо не пропустити концертик і класно провести недільний вечір у Кораблику.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Дитяча комічна опера на дві дії. «Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», - каже народна мудрість. Ця дитяча опера, написана Миколою Віталійовичем Лисенком у 1888 році за мотивами української народної казки, розповідає про те, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, вчить бути добрими та співчутливими. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.Фільм:Жанр: мультфільм, мюзикл, фентезі, бойовик, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:20Про що фільм?Минуло п'ять років з тих пір, коли все було прекрасно, і тепер герої зіткнулися з новою неймовірною загрозою - загарбниками LEGO DUPLO®, які прибули з космосу і руйнують все на своєму шляху куди швидше, ніж герої можуть побудувати знову. У боротьбі за відновлення гармонії у всесвіті ЛЕГО Еммет, Люся, Бетмен і їх вірні друзі відправляться в далекі незвідані світи, в тому числі незвичайну галактику, де завжди панує музика. Героям належить довести свою сміливість, винахідливість і майстерність, а також зрозуміти, що кожен з них - особливий.Фільм:Жанр: бойовик, історіяМісце: «Premier City»Початок: 12:30, 17:15, 20:30Про що фільм?Художній фільм по реальній історії бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року. На тлі доленосних подій в країні два брата Андрій і Олексій Савицьких закохуються в прекрасну Софію. Більшовики підходять до Києва, місто наповнене «червоними» агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом все боєздатні частини армії, включаючи юнкерів і студентів. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій та Олексій, стають проти чотиритисячного добре озброєного війська.Фільм:Жанр: бойовик, трилер, драмаМісце: «Premier City»Початок: 14:45, 22:40Про що фільм?Містер Коксман - зразковий сім'янин і шановний громадянин, розмірене життя якого закінчується, коли наркоторговці вбивають його сина. У пошуках справедливості він з крижаною холоднокровністю починає витончено прибирати бандитів одного за іншим.Фільм:Жанр: фантастика, бойовик, трилер, мелодрама, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 18:00, 19:30, 21:50Про що фільм?Дія фільму відбувається через 300 років після Великої війни в XXVI столітті. Доктор Ідо знаходить останки жінки-кіборга. Після лагодження кіборг нічого не пам'ятає, але виявляє, що в змозі користуватися бойовими прийомами кіборгів. Починаються пошуки загублених спогадів.