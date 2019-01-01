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Смерть у вогні: з початку року під час пожеж загинуло четверо волинян

Смерть у вогні: з початку року під час пожеж загинуло четверо волинян
Під час пожеж у Волинській області з початку 2019 року загинуло 4 людини.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

З метою запобігання пожежам та нещасним випадкам на них, для підвищення рівня обізнаності мешканців сільських населених пунктів з правил пожежної безпеки, 7 лютого співробітники Рожищенького районного сектору Управління ДСНС у Волинській області спільно соціальним робітником провели пожежно-профілактичне відпрацювання Рудко-Козинської сільської ради району.

Під час подвірних обходів фахівці служби порятунку роз’яснювали пенсіонерам, одиноким громадянам похилого віку основні правила пожежної безпеки та надали дієві рекомендації щодо безпечного використання пічного опалення та електричних приладів, застерігали від паління в ліжку.

Також рятувальники завітали в дитячий садочок та розповіли діткам основні правила безпеки життєдіяльності.

Усім проінструктованим працівники ДСНС роздали листівки-пам’ятки з правилами безпеки.

Проблема забезпечення пожежної безпеки залишається актуальною, оскільки з початку року на території області виникло 101 пожежа, у вогні загинуло 4 громадянина.

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Теги: пожежа, смерть
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