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Біля луцької школи замість тротуарів – болото. ФОТО

Біля луцької школи замість тротуарів – болото. ФОТО
У Луцьку нарікають на незадовільний стан тротуару поблизу школи №7, що на вулиці Дубівській.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Павлюк.

За словами чоловіка, дорогою до школи дітям щодня доводиться долати болото.

"По обидва боки пішохідного переходу (поруч з ЗОШ №7) замість впорядкованих підходів болото. Діти по такому "тротуару" йдуть в школу. Фото додаються", - написав він.

Біля луцької школи замість тротуарів – болото. ФОТО
Біля луцької школи замість тротуарів – болото. ФОТО
Біля луцької школи замість тротуарів – болото. ФОТО
Біля луцької школи замість тротуарів – болото. ФОТО

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Теги: благоустрій, дорога
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