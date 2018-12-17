Біля луцької школи замість тротуарів – болото. ФОТО





Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Павлюк.



За словами чоловіка, дорогою до школи дітям щодня доводиться долати болото.



"По обидва боки пішохідного переходу (поруч з ЗОШ №7) замість впорядкованих підходів болото. Діти по такому "тротуару" йдуть в школу. Фото додаються", - написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нарікають на незадовільний стан тротуару поблизу школи №7, що на вулиці Дубівській.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Павлюк.За словами чоловіка, дорогою до школи дітям щодня доводиться долати болото."По обидва боки пішохідного переходу (поруч з ЗОШ №7) замість впорядкованих підходів болото. Діти по такому "тротуару" йдуть в школу. Фото додаються", - написав він.

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