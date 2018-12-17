Біля луцької школи замість тротуарів – болото. ФОТО
Сьогодні, 14:03
У Луцьку нарікають на незадовільний стан тротуару поблизу школи №7, що на вулиці Дубівській.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Павлюк.
За словами чоловіка, дорогою до школи дітям щодня доводиться долати болото.
"По обидва боки пішохідного переходу (поруч з ЗОШ №7) замість впорядкованих підходів болото. Діти по такому "тротуару" йдуть в школу. Фото додаються", - написав він.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Павлюк.
За словами чоловіка, дорогою до школи дітям щодня доводиться долати болото.
"По обидва боки пішохідного переходу (поруч з ЗОШ №7) замість впорядкованих підходів болото. Діти по такому "тротуару" йдуть в школу. Фото додаються", - написав він.
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