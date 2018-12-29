На Волині невідомі обчистили автомобіль





Про це пише



6 лютого о пів на дев’яту вечора до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 31-річний житель міста, у якого обікрали автомобіль «Рено Кенго».



Як вияснили правоохоронці, упродовж дня, тобто із 6 до 19 години, у період, коли автомобіль знаходився без нагляду поблизу будинку на вулиці Сагайдачного, невідомі злочинці зуміли відкрити дверцята авто та викрасти з нього акумулятор, автомагнітолу та шуруповерт.



Вартість нанесених збитків потерпілий оцінив у 6300 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському з автівки вкрали акумулятор, магнітолу та шуруповерт.Про це пише Володимир Медіа 6 лютого о пів на дев’яту вечора до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 31-річний житель міста, у якого обікрали автомобіль «Рено Кенго».Як вияснили правоохоронці, упродовж дня, тобто із 6 до 19 години, у період, коли автомобіль знаходився без нагляду поблизу будинку на вулиці Сагайдачного, невідомі злочинці зуміли відкрити дверцята авто та викрасти з нього акумулятор, автомагнітолу та шуруповерт.Вартість нанесених збитків потерпілий оцінив у 6300 гривень.

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